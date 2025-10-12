Volley, Velasco: "La palla della vittoria è emozione come quando nasce un bambino"

Le Nazionali di De Giorgi e Velasco ricevute al Quirinale da Mattarella
Parla il ct campione del Mondo con l'Italvolley femminile
"L'ultima palla, quella della vittoria, è una emozione unica come quando nasce un bambino. La vittoria è gioia tremenda, poi un pizzico di depressione perché è finita. I giorni dopo si comincia a essere più consapevoli di cosa ha fatto la squadra. L'obbligo di vincere è la cosa più difficile da gestire per la squadra e per l'atleta". Così Julio Velasco, allenatore della Nazionale Italiana di volley femminile campione del mondo, intervenendo all'ultima giornata del Festival dello sport di Trento, accolto da applausi a non finire.
"E' difficile ripetersi - ha aggiunto Velasco facendo riferimento alla vittoria olimpica in relazione ai Mondiali -. E poi ci sono gli infortuni. L'obiettivo che ho dato alle ragazze era doppio: dovete essere autonome e autorevoli".
