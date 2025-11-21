Egonu: "La vita dell'atleta è solitudine. Ho desideri di maternità"

"La vita dell'atleta è solitudine. Se non hai la fortuna di vivere a casa, però credo che l'80% degli atleti non viva con i propri genitori, quando ti svegli, sei da sola: fai colazione, vai in palestra, torni, pranzi, torni in palestra, ceni e vai a dormire. E sei sempre sola. Sempre. E quindi succede che ti abitui, che comincia a piacerti quella solitudine. Poi vedi i tuoi coetanei, e magari succede qualcosa: chiami i genitori, oh Dio, è successo questo, quello, si chiacchiera, si sta al telefono. Nella vita dell'atleta non hai il tempo di fermarti, di piangere, di parlare. Appena c'è un problema devi reagire, andare oltre. Perché siamo abituate ad andare a una velocità molto più alta. È difficile però essere comprese sempre, perché non viviamo le stesse cose, cioè non vivono in prima persona le emozioni che vivo io. Però è importantissimo avere qualcuno che ti supporta e che ti ascolta. Sempre". Così Paola Egonu in un'intervista rilasciata a GQ Italia, che l'ha nominata atleta dell'anno.