L'azzurra Parrocchiale in campo contro la violenza sulle donne con Betsson Sport e Volley Millenium Brescia

“Casa delle Donne di Brescia ha accettato con entusiasmo la collaborazione con Volley Millenium Brescia e l'associazione culturale Buscolo Satulo di Borgosatollo per la creazione di un video, realizzato con la collaborazione di Betsson.sport, che vede come protagoniste due giovani: un simbolo della pallavolo come Beatrice Parrocchiale e una giovane donna passata nelle nostre stanze – afferma con entusiasmo la Presidente di Casa delle Donne Brescia, Viviana Cassini –. È necessario combattere la violenza attraverso la diffusione di iniziative come questa, per prenderne coscienza e cambiare i comportamenti umilianti e disumanizzanti. È fondamentale sapere anche che, a fianco della prevenzione e del contrasto, vi sono dei luoghi e delle persone che possono sostenere e accompagnare le vittime. Casa delle Donne è un centro antiviolenza sicuro e discreto che accoglie e mette a disposizione le sue competenze professionali con legali, psicologhe, educatrici, mediatrici e assistenti sociali per far sì che ogni donna non si senta sola e possa acquisire gli strumenti per uscirne”.