Egonu, desiderio esaudito: eccola ad Appiano con capitan Lautaro

Egonu è apparsa preparata sulla storia dell'Inter, ha citato Zanetti, ha posato per i fotografi e per i social. "Chi è il giocatore con più presenze? Zanetti". L'argentino ha disputato ben 858 partite con l'Inter dal 1995 al 2014. Per la Egonu il ruolo di capitano è una novità che rappresenta una nuova sfida nella sua carriera. Nel momento dell'annuncio aveva fatto una precisazione: "Non è vero che non amo il gruppo, tutto il contrario. Tuttavia, ognuno deve ritagliarsi dei momenti per sé".