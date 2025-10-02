Logo SportMediaset
L'incontro

Egonu, desiderio esaudito: eccola ad Appiano con capitan Lautaro

La campionessa mondiale di volley, grande tifosa interista, ha incontrato oggi il numero 10 nerazzurro per "imparare a fare il capitano"

02 Ott 2025 - 17:04
10 foto

"Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell'Inter": Paola Egonu, campionessa mondiale di volley con l'Italia e opposto della Numia Vero Volley, da quest'anno capitano, oggi ha esaudito un desiderio espresso qualche giorno fa durante la presentazione del roster della sua squadra. "Vorrei incontrare Lautaro, da lui ho molto da imparare". Detto fatto: l'Inter l'ha accolta ad Appiano Gentile, dove ha potuto incontrare l'argentino e ascoltarne i consigli in un momento felice della carriera del capitano nerazzurro, oltre a scambiare la maglia con lui.

Egonu è apparsa preparata sulla storia dell'Inter, ha citato Zanetti, ha posato per i fotografi e per i social. "Chi è il giocatore con più presenze? Zanetti". L'argentino ha disputato ben 858 partite con l'Inter dal 1995 al 2014. Per la Egonu il ruolo di capitano è una novità che rappresenta una nuova sfida nella sua carriera. Nel momento dell'annuncio aveva fatto una precisazione: "Non è vero che non amo il gruppo, tutto il contrario. Tuttavia, ognuno deve ritagliarsi dei momenti per sé". 

Per Lautaro esordio con la fascia al braccio nel 2023 in un'amichevole precampionato con il Lugano vinta per 3-0 dai nerazzurri. Una fascia che per il bomber ha un significato profondo che si concretizza nell'accettare una responsabilità e nel portarla avanti insieme ai compagni. 

inter
lautaro martinez
egonu

