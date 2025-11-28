Furlani primo azzurro con il pass per gli Ultimate Championship 2026

Gli Ultimate Championship si candidano dunque a essere un esperimento ambizioso, con alcune lacune inspiegabili tra le discipline scelte che non sono tutte quelle del programma olimpico e mondiale tradizionale, mancherà il triplo maschile ad esempio e quindi ovviamente l'azzurro Andy Diaz, ma comunque sarà un’ottima occasione per valorizzare ancora di più l'atletica e offrire ulteriori opportunità di guadagno agli atleti, ma questa volta sotto l'egida di World Athletics dopo che l'esperimento fallito del Grand Slam Track, fortemente voluto da Michael Johnson e chiuso anzitempo con un grave deficit economico, senza poter pagare per gran parte gli atleti coinvolti.