De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

"Noi siamo una squadra che sa essere agonista, che ci mette del suo dando sempre il massimo in campo con caratteri importanti all'interno. Ci sono caratteri che si vedono e quelli che non si vedono, ma ci sono; sono tutti ragazzi con un'ottima predisposizione sia all'aspetto agonistico sia alla condivisione delle difficoltà e dei momenti". Il ct dell'Italvolley, Fefè De Giorgi si prepara così alla semifinale mondiale contro la Polonia, ennesimo confronto tra le due nazionali più vincenti del momento. "Il sentimento di squadra che c'è nel cercare di trovare gli equilibri e integrare è notevole - dice il tecnico alla vigilia del match (alle 12.30) che vale il pass per la finalissima -, quando dico che questa squadra è speciale mi riferisco proprio a questo. Loro hanno una capacità speciale di integrare, includere e aiutare i proprio compagni. Tante situazioni dimostrano quanto questa sia una delle qualità particolari del gruppo. Chi arriva viene subito messo nelle condizioni di sentirsi parte di un progetto che va avanti da qualche anno".