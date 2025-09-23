La Numia Vero Volley Milano presenta la stagione: roster e calendario completo

"La squadra è pronta per affrontare questa stagione con determinazione. Abbiamo lavorato duramente durante la preparazione e siamo cariche per iniziare a giocare", ha dichiarato Paola Egonu. La fresca campionessa del mondo questa stagione sarà anche capitano dopo l'addio di Alessia Orro: "Non cambia niente. Devo abituarmi a questo nuovo ruolo. Sono contenta e onorata di essere in questa società che crede in me e che mi offre una possibilità di crescere". L'esempio di leader? Lautaro Martinez. Egonu ha parlato delle qualità di capitano del Toro argentino ammettendo che le farebbe piacer conoscerlo: "Da lui ho molto da imparare e sono certa che questo incontro si farà.