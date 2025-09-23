La Numia Vero Volley Milano presenta la stagione: roster e calendario completo

Svelata ufficialmente la squadra e gli obiettivi per l'annata. Tra le novità, l'arrivo di nuovi talenti e la conferma di Paola che eredita la fascia
Una stagione da vivere a pieno, ricca di sfide in Italia e in Europa, quella che attende la Numia Vero Volley Milano. La formazione meneghina si è presentata ufficialmente oggi alla stampa, a pochi giorni dall'inizio del suo cammino in Campionato, CEV Champions League e Supercoppa italiana. L’evento di presentazione, ospitato nella Sala delle Colonne della sede di Banco BPM a Milano, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Giuseppe Castagna, AD di Banco BPM, Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, e Martina Riva, Assessorato allo Sport del Comune di Milano.
Il nuovo capitano Paola Egonu ha aperto la serie di interventi, accompagnata dalle altre protagoniste della squadra, come Anna Danesi, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori, recentemente protagoniste della vittoria del Mondiale, nonché dal tecnico Stefano Lavarini. Un momento di grande emozione è stato segnato dalla sfilata delle atlete e dalla presentazione ufficiale dei nuovi kit 2025-2026 firmati Freddy.
"La squadra è pronta per affrontare questa stagione con determinazione. Abbiamo lavorato duramente durante la preparazione e siamo cariche per iniziare a giocare", ha dichiarato Paola Egonu. La fresca campionessa del mondo questa stagione sarà anche capitano dopo l'addio di Alessia Orro: "Non cambia niente. Devo abituarmi a questo nuovo ruolo. Sono contenta e onorata di essere in questa società che crede in me e che mi offre una possibilità di crescere". L'esempio di leader? Lautaro Martinez. Egonu ha parlato delle qualità di capitano del Toro argentino ammettendo che le farebbe piacer conoscerlo: "Da lui ho molto da imparare e sono certa che questo incontro si farà.
Il tecnico Stefano Lavarini, dal canto suo, ha sottolineato l'importanza di continuare il processo di crescita della squadra, puntando a consolidare i risultati ottenuti nella scorsa stagione. Con un mix di esperienza e gioventù, la Numia Vero Volley Milano è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con l'obiettivo di raggiungere i vertici sia in Italia che in Europa.
Palleggiatrici: Francesca Bosio, Kamerynn Miner
Centrali: Anna Danesi, Hena Kurtagic, Benedetta Sartori, Nicole Modesti Schiacciatrici: Elena Pietrini, Khalia Lanier, Rebecca Piva, Emma Cagnin Opposti: Paola Egonu, Celeste Plak
Liberi: Eleonora Fersino, Juliette Gelin
Allenatore: Stefano Lavarini
La stagione avrà il suo avvio ufficiale con la Courmayeur Cup, che si terrà venerdì 26 e sabato 27 settembre, seguito dal debutto in campionato contro Bergamo, il 6 ottobre, e un big match contro Novara, il 15 novembre. La Numia Vero Volley Milano, fresca della finale scudetto della stagione 2024-2025, si prepara a sfidare i massimi obiettivi con una rosa arricchita da nuovi talenti. La squadra ha visto nuovi innesti in tutti i reparti, tra cui la regista Francesca Bosio e la schiacciatrice Khalia Lanier, con il ritorno delle veterane come Elena Pietrini, Juliette Gelin e la conferma della capitana Paola Egonu.
18 ottobre 2025: Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano — Numia Vero Volley Milano
1ª giornata (26 novembre 2025): Numia Vero Volley Milano — Winner Matches 3rd
Round 2ª giornata (3 dicembre 2025): OK Železničar Lajkovac — Numia Vero Volley Milano
3ª giornata (7 gennaio 2026): Eczacibasi Istanbul — Numia Vero Volley Milano
4ª giornata (14 gennaio 2026): Numia Vero Volley Milano — OK Železničar Lajkovac
5ª giornata (4 febbraio 2026): Numia Vero Volley Milano — Eczacibasi Istanbul
6ª giornata (TBD): Winner matches 3rd Round — Numia Vero Volley Milano
30 dicembre 2025 — Quarti di finale
24-25 gennaio 2026 — Final Four
