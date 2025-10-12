Logo SportMediaset
Volley, Serie A1 femminile: Conegliano continua a vincere, ok Novara. Milano va ko

La Imoco stende Cuneo 3-0 e resta imbattuta, 3-0 anche per la Igor su Busto Arsizio: Numia sconfitta 3-2 a Chieri

12 Ott 2025 - 20:36

Nella seconda giornata di Serie A1 femminile di volley arriva il primo successo netto per Conegliano (3-0 su Cuneo con il punteggio di 25-18, 25-16 e 26-24), che deve inseguire in classifica alle spalle di Scandicci e Novara: le piemontesi superano Busto Arsizio 3-1 e restano in vetta con le toscane. Vincono 3-0 anche Bergamo (contro Marignano) e Pinerolo (a Macerata). Firenze batte Vallefoglia 3-2, stesso risultato per Chieri su Milano.

Torna a vincere come ha sempre fatto Conegliano, che dopo il successo al tie-break della prima giornata si regala un secco 3-0 (il primo dell’anno) ai danni di Cuneo. La Imoco fa subito capire alle avversarie l’andamento della gara, con il 25-18 del primo set. Nel secondo le cose non cambiano (25-16), e anche se nel terzo le piemontesi combattono devono arrendersi con il 26-24 che vale il 3-0. Conegliano resta imbattuta ma insegue in classifica: oltre a Scandicci anche Novara sale a 6 punti, con il 3-1 contro Busto Arsizio con il punteggio di 25-19, 25-21, 21-25 e 25-20.

Oltre alla Imoco, altre due formazioni si impongono per 3-0 contro le dirette avversarie: si tratta di Pinerolo, che supera Macerata in trasferta (25-18, 25-16, 25-17) e Bergamo, che piega Marignano (25-16, 25-20, 25-18). Cade un po’ a sorpresa Milano, che si arrende per 3-2 al tie-break in casa di Chieri: dopo un primo set interminabile (36-34 in favore delle padrone di casa) la Numia risponde (25-19), ma nel terzo torna a soffrire (25-23). La Reale Mutua cade nel quarto (25-16), ma ha le forze per contro-reagire per l’ennesima volta e chiudere con il 15-12 che vale il definitivo 3-2. Serve il tie-break anche a Firenze, per imporsi sempre per 3-2 sul campo di Vallefoglia (25-11, 20-25, 25-20, 24-26, 15-11).

