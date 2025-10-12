Volley, Serie A1 femminile: Conegliano continua a vincere, ok Novara. Milano va ko

Nella seconda giornata di Serie A1 femminile di volley arriva il primo successo netto per Conegliano (3-0 su Cuneo con il punteggio di 25-18, 25-16 e 26-24), che deve inseguire in classifica alle spalle di Scandicci e Novara: le piemontesi superano Busto Arsizio 3-1 e restano in vetta con le toscane. Vincono 3-0 anche Bergamo (contro Marignano) e Pinerolo (a Macerata). Firenze batte Vallefoglia 3-2, stesso risultato per Chieri su Milano.