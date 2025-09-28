Mondiali di volley, la finale Italia-Bulgaria live

- Fallo di posizione della Romania: 4 set point per l'Italia. Il primo sfuma su un muro-fuori, poi Bottolo piazza il punto vincente. L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET 25-21!

- Due giocate di Romanò portano gli azzurri sul 23-20

- Michieletto sbaglia la battuta, poi muri bulgari su Romanò e Bottolo: 21-20. Time-out Italia

- Servizio fuori di Giannelli, poi Tatarov spedisce la battuta in rete ed ace di Michieletto: 21-17

- Muro di Giannelli, poi Bottolo sbaglia al servizio: 17-15. Sul 18-15 entra Sani e sbaglia il servizio. Gancio meraviglia di Giannelli per il 19-16

- Primo tempo di Anzani, poi ace di Bottolo e attacco vincente di Romanò e pipe di Giannelli per il 16-14: quattro punti di fila degli azzurri! Primo timeout per la Bulgaria

- Battuta lunga di Romanò, poi Atanasov e allungo Bulgaria sul 12-14. Primo timeout di De Giorgi.

- Russo sbaglia la battuta, poi pipe di Michieletto per l'11-12 e mani-fuori di Romanò: Italia-Bulgaria 12-12

- Un diagonale di Asparuhov pareggia i conti 9--9, poi un attacco fuori di Bottolo porta il Bulgaria in vantaggio10-9 e dopo una challenge azzurra Romanè pareggia 10-10

- Errore di Giannelli al servizio, poi pipe di Bottolo: Italia-Bulgaria 9-8

- Un pallonetto di Aleksandar Nikolov porta la Bulgaria sul 7-7, poi un altro errore al servizio vale l'8-7 per l'Italia

- Nikolov piazza il 5-4, poi sbaglia al servizio e il primo tempo di Petkov vale il 6-5. Aleksandar Nikolov pareggia i conti, poi sbaglia il servizio e l'Italia va 7-6

- Sbaglia Aleksandar Nikolov al servizio. Italia-Bulgaria 4-2, poi punto di Atanasov e diagonale di Romanò per il 5-3.

- Si parte con la Bulgaria al servizio con Petkov: mani out di Romanò! Primo punto degli azzurri. Poi muro di Russo sul primo tempo di Grozdanov per il 2-0 azzurro e pipe di Bottolo per il 3-1 e parallela di Aleksandar Nikolov per il 3-2.

- Bulgaria in campo con Petkov, Asparuhov, Aleksandar Nikolov, Grozdanov, Simeon Nikolov, Atanasov e Kolev come libero. Questo il sestetto dell'Italia: Anzani, Giannelli, Michieletto, Russo, Romanò, Bottolo e Balaso libero.

- Si parte con gli inni: prima quello italiano, poi quello bulgaro

- Tutto pronto alla Mall of Asia Arena di Pasay City per la finale tra Italia e Bulgaria. Gli azzurri sono campioni in carica e sono chiamati alla difesa del titolo. In mattinata nella "finalina" la Polonia ha battuto per 3-1 la Repubblica Ceca con il punteggio di 25-18, 23-25, 25-22, 25-21 chiudendo il torneo iridato al terzo posto



LE FORMAZIONI

Italia - 5 Michieletto, 6 Giannelli, 7 Balaso, 8 Sbertoli, 9 Sani, 11 Rychlicki, 12 Bottolo, 14 Galassi, 16 Romanò, 17 Anzani S., 19 Russo, 25 Gargiulo, 28 Pace, 31 Porro. Allenatore: De Giorgi

Bulgaria - 1 Nikolov S., 3 Petkov, 4 Atanasov, 5 Nachev, 8 Asparuhov, 11 Grozdanov, 12 Tatarov, 15 Zhelev, 18 Antov, 20 Palev, 21 Dobrev, 22 Kolev, 23 Nikolov A., 29 Petkov. Allenatore: Blengini