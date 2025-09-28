Logo SportMediaset
Mondiali di volley, la finale Italia-Bulgaria live

Alla Mall of Asia Arena di Pasay City gli azzurri di Fefè De Giorgi difendono il titolo conquistato nel 2022

28 Set 2025 - 13:50
© IPA

© IPA

Dopo le grandi vittorie col Belgio nei quarti e con la Polonia in semifinale, alla Mall of Asia Arena di Pasay City (Filippine) l'Italvolley maschile va a caccia del quinto titolo mondiale della sua storia, il secondo consecutivo dopo il trionfo del 2022. Nell'ultimo atto del torneo iridato gli azzurri di Fefè De Giorgi dovranno vedersela con la Bulgaria, formazione allenata dall'ex ct italiano Gianlorenzo Blengini. I bulgari si giocheranno una finale mondiale 55 anni dopo l'ultima volta. Di seguito il live della finale. 

 SET1° Set2° Set3° Set4° Set5° Set
ITALIA2252511  
BULGARIA0211715  

LA CRONACA DELLA PARTITA

Terzo set
- Ace di Atanasov, poi Porro dentro al posto di Bottolo. Muro azzurro su Nikolov
- Romanò a segno in diagonale, poi primo tempo di Petkov e Nikolov e Asparuhov piazzano il +4 Bulgaria. Altro time-out Italia
- Errore di Michieletto al servizio, e due punti di Atanasov. Break della Bulgaria e time-out azzurro
- Anzanib serve in rete, Nikolov spara e Bottolo va a bersaglio dal centro: 9-8 Italia
- Mani-fuori di Nikolov, poi punto dal centro di Anzani ed errore alla battuta
- Asparuhov e Bottolo firmano il 5-4 Italia, Romanò e Petkov sbagliano il servizio
- Attacco fuori di Nikolov, poi mani-fuori di Petkov ed errori di Asparuhov e Atanasov: 4-3 Italia
- Romanò piazza il primo punto del set, poi primo tempo di Grozdanov e Nikolov a segno: 2-1 Bulgaria

Secondo set
- Dopo cinque ace consecutivi, Romanò sbaglia la battuta, poi un primo tempo di Anzani regala agli azzurri sette set-point. Ne basta uno. L'Italia chiude con un altro ace di Bottolo. L'ITALIA VINCE IL SECONDO SET 25-17!
- Il nastro sorride a Romanò sul servizio, poi arrivano altri quattro ace da urlo: 23-16
- Nikolov va a segno in diagonale con l'aiuto del nastro, poi Anzani mette fuori di prima intenzione e un pallonetto vincente di Michieletto vale il 18-16
- Aleksandar Nikolov e Michieletto sbagliano il servizio, Romanò invece sfrutta il muro avversario e piazza il 17-14
- Romanò piazza il +4 azzurro, poi mani-out e schiacciata vincente dalla seconda linea di Nikolov 
- Nikolov è freddo e firma l'11-11, poi errore al servizio bulgaro, Tatarov spedisce la pipe in rete e muro vincente di Russo su Grozdanov per il 14-11. Time-out Bulgaria
- La Bulgaria reagisce con Nikolov e infila tre punti consecutivi: 11-10. Time-out azzurro
- Bottolo sbaglia il servizio, poi contrattacco vincente di Asparuhov e primo tempo di Anzani: 11-7 
- Gli azzurri coprono bene il campo: Balaso difende Bene e Michieletto fissa il 9-5. Un muro di Giannelli vale il 10-5
- In spinta, l'Italia prova ad accelerare. Bottolo sbaglia, poi Anzani in primo tempo ed ace di Bottolo per l'8-5 
- Mani-fuori di Romanò, poi pipe di Michieletto e 6-4 azzurro
- Muro super di Anzani e due punti di Nikolov: 4-4
- Primo tempo di Russo per il 2-2, poi errore di Atanasov: 3-2 Italia
- Azzurri al servizio: primo punto per la Bulgaria. Nikolov e Primo tempo di Russo per l'1-2.

Primo set

- Fallo di posizione della Romania: 4 set point per l'Italia. Il primo sfuma su un muro-fuori, poi Bottolo piazza il punto vincente. L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET 25-21!
- Due giocate di Romanò portano gli azzurri sul 23-20 
- Michieletto sbaglia la battuta, poi muri bulgari su Romanò e Bottolo: 21-20. Time-out Italia
- Servizio fuori di Giannelli, poi Tatarov spedisce la battuta in rete ed ace di Michieletto: 21-17
- Muro di Giannelli, poi Bottolo sbaglia al servizio: 17-15. Sul 18-15 entra Sani e sbaglia il servizio. Gancio meraviglia di Giannelli per il 19-16
- Primo tempo di Anzani, poi ace di Bottolo e attacco vincente di Romanò e pipe di Giannelli per il 16-14: quattro punti di fila degli azzurri! Primo timeout per la Bulgaria
- Battuta lunga di Romanò, poi Atanasov e allungo Bulgaria sul 12-14.  Primo timeout di De Giorgi. 
- Russo sbaglia la battuta, poi pipe di Michieletto per l'11-12 e mani-fuori di Romanò: Italia-Bulgaria 12-12
- Un diagonale di Asparuhov pareggia i conti 9--9, poi un attacco fuori di Bottolo porta il Bulgaria in vantaggio10-9 e dopo una challenge azzurra Romanè pareggia 10-10
- Errore di Giannelli al servizio, poi pipe di Bottolo: Italia-Bulgaria 9-8
- Un pallonetto di Aleksandar Nikolov porta la Bulgaria sul 7-7, poi un altro errore al servizio vale l'8-7 per l'Italia
- Nikolov piazza il 5-4, poi sbaglia al servizio e il primo tempo di Petkov vale il 6-5. Aleksandar Nikolov pareggia i conti, poi sbaglia il servizio e l'Italia va 7-6
- Sbaglia Aleksandar Nikolov al servizio. Italia-Bulgaria 4-2, poi punto di Atanasov e  diagonale di Romanò per il 5-3.
- Si parte con la Bulgaria al servizio con Petkov: mani out di Romanò! Primo punto degli azzurri. Poi muro di Russo sul primo tempo di Grozdanov per il 2-0 azzurro e pipe di Bottolo per il 3-1 e parallela di Aleksandar Nikolov per il 3-2. 
- Bulgaria in campo con Petkov, Asparuhov, Aleksandar Nikolov, Grozdanov, Simeon Nikolov, Atanasov e Kolev come libero. Questo il sestetto dell'Italia: Anzani, Giannelli, Michieletto, Russo, Romanò, Bottolo e Balaso libero. 
- Si parte con gli inni: prima quello italiano, poi quello bulgaro
- Tutto pronto alla Mall of Asia Arena di Pasay City per la finale tra Italia e Bulgaria. Gli azzurri sono campioni in carica e sono chiamati alla difesa del titolo. In mattinata nella "finalina" la Polonia ha battuto per 3-1 la Repubblica Ceca con il punteggio di 25-18, 23-25, 25-22, 25-21 chiudendo il torneo iridato al terzo posto 

LE FORMAZIONI
Italia - 5 Michieletto, 6 Giannelli, 7 Balaso, 8 Sbertoli, 9 Sani, 11 Rychlicki, 12 Bottolo, 14 Galassi, 16 Romanò, 17 Anzani S., 19 Russo, 25 Gargiulo, 28 Pace, 31 Porro. Allenatore: De Giorgi 
Bulgaria - 1 Nikolov S., 3 Petkov, 4 Atanasov, 5 Nachev, 8 Asparuhov, 11 Grozdanov, 12 Tatarov, 15 Zhelev, 18 Antov, 20 Palev, 21 Dobrev, 22 Kolev, 23 Nikolov A., 29 Petkov. Allenatore: Blengini

mondiali volley
italia-bulgaria

