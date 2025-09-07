Italia-Turchia, in palio c'è il titolo Mondiale: la finale LIVE

Alle 14.30 a Bangkok le ragazze di Velasco se la vedono con quelle di Santarelli
È rimasta solo la Turchia tra l'Italia e un secondo storico oro ai Mondiali di volley femminili. A Bangkok (Thailandia) le ragazze di Velasco proveranno a bissare il successo ottenuto nel 2002 e trasformare in gioia le lacrime invece versate nell'ultimo atto del 2018. Dopo la vittoria contro il Brasile le azzurre partono con i favori del pronostico, ma le turche allenate dall'italiano Daniele Santarelli vogliono vendere cara la pelle. L'inizio del match è fissato per le 14.30 (orario italiano).
|SET
|1° SET
|2° SET
|3° SET
|4° SET
|5° SET
|TURCHIA
|1
|23
|25
|9
|ITALIA
|1
|25
|13
|12
LA FINALE IN TEMPO REALE
3° SET
Mani-out di Fahr, la Turchia si rifà sotto
Primo tempo di Fahr per il 9-6
Il ct turco Santarelli chiama il time-out
Egonu mura Karakurt, poi trova la schiacciata vincente del +4
Allungo Italia (4-2) con la schiacciata di Nervini
Il pallonetto delizioso di Sylla vale il 2-2, poi l'azzurra trova la battuta vincente
Egonu schiaccia fuori e il primo punto è della Turchia
2° SET
SECONDO SET TURCHIA 25-13 - Secondo parziale senza storia vinto dalla Turchia trascinata da una incontenibile Vargas che chiude con un ace (13 punti totali)
Bel muro di Danesi per il 12-20
Doppio errore di Sylla e la Turchia vola 18-7
Nervini sbaglia la battuta e poi esce: 7-16
Velasco chiama un altro time-out ma il set appare ormai compromesso
Nuovo allungo Turchia: 15-6
L'Italia prova a rifarsi sotto: Nervini firma il 6-11
Danesi interrompe il momento no: 3-10
La Turchia prende il largo: 10-2. Parziale di 8-0 per le avversarie
Velasco chiama il time-out con le sue ragazze in difficoltà
Sale in cattedra Vargas e allungo Turchia: 6-2
Mani-fuori di Nervini: 2-2
Gunes regala il primo punto alla Turchia
1° SET
PRIMO SET ITALIA 25-23 - La schiacciata di Nervini è sfiorata dal muro turco
Egonu sbaglia la battuta e Santarelli alza il muro turco
Nervini mura Vargas: due set-point Italia
Italia chiede il video challenge per floor touch e ha ragione: 23-22 Italia
Errore di Vargas in battuta che poi sbaglia anche la schiacciata: 22-22
Egonu chiude troppo l'angolo: + 2 Turchia
Velasco chiama il time-out sul 20-19 Turchia
Karakurt schiaccia fuori di un palmo: Italia avanti 18-17
Conclude fuori Sylla e la Turchia passa avanti 16-15
Splendida schiacciata di Vargas per il 14-14
Karakurt riporta sotto le turche: 13-12
Il ct della Turchia Santarelli chiama il time-out sul 13-10 Italia
Un pallonetto di Egonu vale il +2 Italia: 12-10
Gunes mura Egonu: 8-8
Una diagonale strettissima di Sylla vale il vantaggio Italia: 7-6
Le due squadre ribattono colpo su colpo: 4-3 Turchia
Il primo punto è dell'Italia con Danesi.
Questo il sestetto dell'Italia: Orro, Egonu, Sylla, Danesi, Nervini, Fahr
Tutto pronto al Palazzetto dello sport Huamark di Bangkok dove Italia e Turchia si contenderanno la medaglia d'oro dei Mondiali 2025. Arbitri del match l'argentina Rene Karina Noemi e la sudcoreana Kang Joo-Hee
