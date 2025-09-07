Italia-Turchia, in palio c'è il titolo Mondiale: la finale LIVE

È rimasta solo la Turchia tra l'Italia e un secondo storico oro ai Mondiali di volley femminili. A Bangkok (Thailandia) le ragazze di Velasco proveranno a bissare il successo ottenuto nel 2002 e trasformare in gioia le lacrime invece versate nell'ultimo atto del 2018. Dopo la vittoria contro il Brasile le azzurre partono con i favori del pronostico, ma le turche allenate dall'italiano Daniele Santarelli vogliono vendere cara la pelle. L'inizio del match è fissato per le 14.30 (orario italiano).