Sebastien Ogier suona la nona sinfonia

Ogier era arrivato all’ultimo appuntamento con tre punti di ritardo sul compagno di marca Evans, anche lui alla guida di una Toyota GR Yaris Rally1, assoluta regina della stagione con dodici vittorie su quattordici gare. La posizione di partenza migliore del venerdì e una gestione attenta delle prove gli hanno permesso di mettere pressione al gallese fin dai primi chilometri. Le forature che hanno colpito entrambi non hanno cambiato l’equilibrio, mentre gli imprevisti degli altri hanno spinto Ogier verso il sorpasso decisivo in classifica.