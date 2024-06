Volley: Egonu da record, contro il Brasile schiacciata a 116 Km/h

© ipp

Schiacciata record per Paola Egonu. Durante il match di Nations League tra Brasile e Italia, vinto al tie-break dalla nazionale verdeoro, l'opposta azzurra ha riscritto il primato di velocità e potenza per un attacco. Nel 3° set, sul punteggio di 12-12 ha infatti realizzato una diagonale profonda a un'impressionante velocità di 116 km/h. A fine gara, per Egonu 29 punti (3 muri, 1 ace). Un primato che già deteneva e che aveva realizzato proprio in una partita contro il Brasile: era la finale Nations League 2022, vinta 3-0 dalle Azzurre, con Paola capace di realizzare un'impressionante parallela a 112,7 km/h. Velocità spaventosa, ma inferiore a quella fatta registrare oggi.