Azzurre dell'Italvolley sul tetto del mondo, Mattarella le invita al Quirinale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato al Quirinale le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale contro la Turchia oggi a Bangkok. L'invito è pervenuto tramite il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.
Anna Danesi, Paolòa Egonu e le compagne della nazionale di volley avranno poco tempo per festeggiare il titolo iridato appena conquistato a Bangkok. Già nella notte thailandese, infatti, prenderanno il volo di ritorno in Italia, che atterrerà a Malpensa alle ore 14:15 di lunedì.
ABODI: "AZZURRE IN CIMA AL MONDO"
"Le azzurre in cima al mondo, dalle Olimpiadi al Mondiale. Le nostre meravigliose atlete d'oro, con il Ct Velasco e tutto lo staff tecnico e l'intera famiglia della Federvolley rappresentano l'Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell'impegno e della passione, del cuore e della ragione". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Questo nuovo successo di squadra mette ancora una volta l'Italia al centro del mondo - aggiunge - Onoreremo la vittoria lavorando sempre più intensamente per lo Sport a scuola, nelle periferie urbane e sociali, accessibile e a beneficio di tutti, a partire dalle famiglie in difficoltà e di chi ne ha più bisogno. Infinitamente grazie".
