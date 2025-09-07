Logo SportMediaset
Volley
DOPO IL TRIONFO

Azzurre dell'Italvolley sul tetto del mondo, Mattarella le invita al Quirinale

Anna Danesi, Paola Egonu e compagne rientreranno in Italia lunedì nel primo pomeriggio      

07 Set 2025 - 17:56
1 di 7
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato al Quirinale le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale contro la Turchia oggi a Bangkok. L'invito è pervenuto tramite il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.

Anna Danesi

Danesi: "Step mentale incredibile". Orro: "Fenomenali". Giovannini: "Sogno della vita"

Anna Danesi, Paolòa Egonu e le compagne della nazionale di volley avranno poco tempo per festeggiare il titolo iridato appena conquistato a Bangkok. Già nella notte thailandese, infatti, prenderanno il volo di ritorno in Italia, che atterrerà a Malpensa alle ore 14:15 di lunedì.

Campione olimpico e del mondo, Velasco nel pantheon dello sport italiano

ABODI: "AZZURRE IN CIMA AL MONDO"
"Le azzurre in cima al mondo, dalle Olimpiadi al Mondiale. Le nostre meravigliose atlete d'oro, con il Ct Velasco e tutto lo staff tecnico e l'intera famiglia della Federvolley rappresentano l'Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell'impegno e della passione, del cuore e della ragione". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Questo nuovo successo di squadra mette ancora una volta l'Italia al centro del mondo - aggiunge - Onoreremo la vittoria lavorando sempre più intensamente per lo Sport a scuola, nelle periferie urbane e sociali, accessibile e a beneficio di tutti, a partire dalle famiglie in difficoltà e di chi ne ha più bisogno. Infinitamente grazie".

