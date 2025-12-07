Volley: paura in Zafferana-Milazzo, monossido di carbonio nel palazzetto. Atlete intossicate e ricoverate

Il dramma si è consumato ieri sera al Palatenda. Secondo la ricostruzione fornita dall'ASD Volley '96 Milazzo, tutto è iniziato quando una giocatrice della squadra ospite è svenuta in campo. Dopo aver ripreso conoscenza, la situazione è precipitata: una compagna di squadra ha iniziato ad avvertire forti giramenti di testa e difficoltà respiratorie, sintomi che in pochi minuti si sono diffusi a macchia d'olio colpendo anche altre atlete presenti.