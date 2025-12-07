Volley, Perugia mantiene la vetta. Nel femminile vince l'Igor Novara

Il 10º turno di Superlega vede la conferma di Perugia in vetta alla classifica: la Sir Susa Scai batte 3-0 Milano e sale a 29 punti. Verona risponde vincendo 3-0 a Cuneo, mentre Trentino supera 3-0 Grottazzolina e Piacenza 3-1 Cisterna. Nella domenica della 13ª giornata della Serie A1 femminile è invece Novara a esultare 3-0 a Firenze, mentre Chieri batte 3-0 Perugia. 3-1 di Busto Arsizio su San Giovanni in Marignano e di Vallefoglia su Cuneo.