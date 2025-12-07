Volley, Perugia mantiene la vetta. Nel femminile vince l'Igor Novara

Nuovi successi per Sir Susa Scai e Rana: battute Milano e Cuneo. Ok anche Trentino, così come Chieri tra le donnedi Redazione
© sir safety perugia
Il 10º turno di Superlega vede la conferma di Perugia in vetta alla classifica: la Sir Susa Scai batte 3-0 Milano e sale a 29 punti. Verona risponde vincendo 3-0 a Cuneo, mentre Trentino supera 3-0 Grottazzolina e Piacenza 3-1 Cisterna. Nella domenica della 13ª giornata della Serie A1 femminile è invece Novara a esultare 3-0 a Firenze, mentre Chieri batte 3-0 Perugia. 3-1 di Busto Arsizio su San Giovanni in Marignano e di Vallefoglia su Cuneo.
SUPERLEGA MASCHILE
La domenica del decimo turno di Superlega vale un altro successo per la Sir Susa Scai Perugia, vincente 3-0 (25-10, 25-19, 25-19) contro l’Allianz Milano. Gli umbri salgono così a 29 punti e si confermano i primi della classe in graduatoria. Alle loro spalle rimane la Rana Verona, grazie alla vittoria per 3-0 (25-22, 25-20, 25-20) sul campo della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. I Campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino superano invece 3-0 (25-18, 25-18, 25-18) la Yuasa Battery Grottazzolina, che resta così ultima in classifica con un solo punto. A festeggiare è anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza, grazie al 3-1 (21-25, 23-25, 25-22, 25-18) in rimonta su Cisterna Volley.
SERIE A1 FEMMINILE
La tredicesima giornata di Serie A1 continua con la vittoria dell’Igor Gorgonzola Novara, capace di vincere 3-0 (25-21, 25-17, 25-16) davanti al proprio pubblico contro Il Bisonte Firenze. Le piemontesi si portano così a 29 punti, agganciando in classifica la Numia Vero Volley Milano, a -11 dalla capolista Conegliano. A completare il terzetto a quota 29 punti in graduatoria è poi la Reale Mutua Fenera Chieri '76, che passa 3-0 (25-22, 25-14, 25-15) sulla Bartoccini-Mc Restauri Perugia, mentre l’Eurotek Laica Uyba vince 3-1 (16-25, 25-15, 25-16, 25-18) contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano a Busto Arsizio: le romagnole restano fanalino di coda della graduatoria, con 7 punti. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vince, infine, 3-1 (26-24, 27-25, 23-25, 25-18) contro l’Honda Cuneo Granda Volley.