Italvolley campione del mondo, Danesi: "Esempio di resilienza e impegno"

La capitana dopo la vittoria sulla Turchia: "Fatto uno step mentale incredibile". Orro: "Siamo fenomenali"

07 Set 2025 - 17:41
1 di 7
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Alessia Orro non contiene la gioia dopo la vittoria dei Mondiali di volley femminili: "Siamo campionesse del mondo! Eravamo stanche, un po' disconnesse, chiudiamo in bellezza questa estate, non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono orgogliosa di queste ragazze, siamo riuscite a portare a casa quello che sognavamo e ci siamo anche prese una rivincita per l'Europeo con la Turchia. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali" le parole alla Rai.

"C'è enorme orgoglio. Non so quando riusciremo a realizzare che squadra siamo. Abbiamo fatto uno step mentale incredibile" così Anna Danesi dopo il trionfo. "Nel tie-break siamo state solide mentalmente, in ogni situazione. Noi sul campo cerchiamo di fare tutto al meglio ma speriamo di poter dare a tutti un esempio di resilienza e impegno, di come insieme si possono superare le difficoltà" le parole della capitana.

Gaia Giovannini emozionatissima ai microfoni: "Non so cosa dire, è il sogno della mia vita, è pazzesco, sono orgogliosissima, contenta di aver giocato anche un po' di questa partita. È una soddisfazione incredibile. In questo momento non sto realizzando bene, ci vorrà un po' di tempo. Una dedica? A noi come squadra perché siamo pazzesche, una squadra fortissima, incredibile. Poi, come dico sempre, la dedico alla mia famiglia, perché mi è sempre stata vicina".

italvolley
mondiali
orro
danesi

