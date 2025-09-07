Italvolley campione del mondo, Danesi: "Esempio di resilienza e impegno"

Alessia Orro non contiene la gioia dopo la vittoria dei Mondiali di volley femminili: "Siamo campionesse del mondo! Eravamo stanche, un po' disconnesse, chiudiamo in bellezza questa estate, non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono orgogliosa di queste ragazze, siamo riuscite a portare a casa quello che sognavamo e ci siamo anche prese una rivincita per l'Europeo con la Turchia. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali" le parole alla Rai.