Basket, Eurolega: la Virtus va ko contro la capolista

Bologna controlla per tre quarti il temibile Hapoel Tel-Aviv, ma non porta a casa la vittoria. Vincono 79-74 gli israelianidi Redazione
Il bis contro una formazione israeliana non consegna un'altra vittoria alla Virtus Bologna che, dopo aver sconfitto in casa il Maccabi Tel-Aviv, crolla nel finale contro i "cugini" dell'Hapoel. La capolista dell'Eurolega, che sale a quota 11 vittorie e 4 sconfitte, emerge nell'ultimo quarto e blinda la vittoria dopo un match molto sofferto e costantemente all'inseguimento. Bryant (22) e Oturu (21) firmano il successo, Virtus sconfitta 79-74.
Si interrompe la striscia positiva della Virtus Bologna, che cade dopo sei successi consecutivi: l'Hapoel Tel-Aviv sbanca il campo dei felsinei, sconfitti 79-74 dopo un ottimo match. I primissimi minuti ci consegnano l'avvio-sprint della formazione israeliana, che dal prossimo turno potrà giocare in casa e mostra tutto l'entusiasmo della capolista, con Bryant e Oturu sugli scudi. Questi ultimi firmano il +3 sulla Virtus, che però reagisce e sorpassa con le triple di Morgan: entra in gioco anche Hackett, che firma il 24-21 dopo il primo quarto. Da qui in poi guida e comanda le operazioni la Virtus Bologna, che sale addirittura fino al +12 sotto la spinta di Morgan e Alston: positivo anche Niang, mentre Carsen Edwards resta a secco prima di segnare il suo unico canestro nel finale. Le V nere staccano la spina appena prima del riposo e Micic, di fatto, riapre i giochi: è 42-36, +6 bolognese al riposo.
La ripresa si apre con l'efficacia di Jallow e Morgan dalla distanza e il nuovo +9 della Virtus, mentre l'Hapoel reagisce alzando l'intensità della difesa: si segna pochissimo in questo quarto, 15 punti per i padroni di casa e 14 per gli ospiti, ed è +7 Virtus (57-50) quando mancano dieci minuti. Entusiasmante invece l'ultimo tempo di gioco, che vive di sorpassi e controsorpassi. L'Hapoel Tel-Aviv inizia a inanellare triple su triple, la Virtus risponde e torna davanti due volte con Smailagic, poi cola progressivamente a picco: Blakeney e Bryant firmano l'allungo decisivo e il +6 israeliano. I felsinei perdono la lucidità e si rassegnano al ko, che arriva col punteggio di 79-74: non basta un sontuoso Morgan (19), Bryant (22) e Oturu (21) fanno la differenza. L'Hapoel Tel-Aviv consolida così il suo primato, con undici vittorie e quattro ko in quindici turni: score negativo per la Virtus (7-8), Bologna manca l'aggancio all'Olimpia in 11a posizione (8-7).