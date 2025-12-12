Basket, Eurolega: la Virtus va ko contro la capolista

La ripresa si apre con l'efficacia di Jallow e Morgan dalla distanza e il nuovo +9 della Virtus, mentre l'Hapoel reagisce alzando l'intensità della difesa: si segna pochissimo in questo quarto, 15 punti per i padroni di casa e 14 per gli ospiti, ed è +7 Virtus (57-50) quando mancano dieci minuti. Entusiasmante invece l'ultimo tempo di gioco, che vive di sorpassi e controsorpassi. L'Hapoel Tel-Aviv inizia a inanellare triple su triple, la Virtus risponde e torna davanti due volte con Smailagic, poi cola progressivamente a picco: Blakeney e Bryant firmano l'allungo decisivo e il +6 israeliano. I felsinei perdono la lucidità e si rassegnano al ko, che arriva col punteggio di 79-74: non basta un sontuoso Morgan (19), Bryant (22) e Oturu (21) fanno la differenza. L'Hapoel Tel-Aviv consolida così il suo primato, con undici vittorie e quattro ko in quindici turni: score negativo per la Virtus (7-8), Bologna manca l'aggancio all'Olimpia in 11a posizione (8-7).