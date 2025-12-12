Serie A: Stulic firma una vittoria fondamentale, il Lecce batte il Pisa 1-0

Al Via del Mare c'è una sola squadra in campo, nell'anticipo della 15a giornata di Serie A, ed è quella che esulta al triplice fischio: il Lecce sconfigge 1-0 il Pisa, ottenendo tre punti d'oro. Sotto la spinta del proprio pubblico, i salentini dominano e spingono sin dal via con un ispiratissimo Sottil, sopperendo anche all'infortunio di Berisha dopo soli dodici minuti. Di Francesco ridisegna i suoi con Kaba incursore e un centrocampo più fisico, mentre il Pisa non si fa letteralmente mai vedere in avanti: giornata da dimenticare per Moreo e soprattutto Meister, si sente terribilmente l'assenza di Nzola. In un primo tempo dai tanti errori tecnici, il Lecce spreca tanto e non la sblocca, dunque si va al riposo sullo 0-0. La ripresa vive degli stessi temi e i giallorossi la dominano sin dai primissimi minuti, divorandosi il vantaggio per la pessima scelta di Kaba: invece di tirare, tenta un assurdo assist per Camarda e s'incarta a tu per tu col portiere. Spreca anche Coulibaly e Di Francesco decide di cambiare: dentro Stulic e Banda per l'assalto. Proprio questi due confezionano il gol-vittoria, con la giocata d'autore dello zambiano e il gol dell'ex Charleroi: l'esterno salta di netto Caracciolo e serve l'assist al serbo, che anticipa Albiol e insacca perfettamente l'1-0. Stulic firma così una vittoria fondamentale, mandando definitivamente al tappeto un Pisa ai limiti del disastroso e dannatamente inefficace: Gilardino rischia, coi suoi che restano terzultimi e potrebbero perdere ancora terreno sul gruppone-salvezza. Esulta invece il Lecce che, vincendo oggi, sale a quota 16 punti e vola a +6 proprio sui toscani.