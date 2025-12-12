Serie A: Stulic firma una vittoria fondamentale, il Lecce batte il Pisa 1-0

© IPA
I salentini la sbloccano al 72', dopo un match dominato a lungo. Toscani mai davvero pericolosi, furioso Gilardinodi Redazione
La 15a giornata della Serie A si apre con una vittoria dal peso specifico granitico per il Lecce, che aumenta il suo vantaggio sulla terzultima a sei punti. Nello scontro diretto contro il Pisa, sempre terzultimo a quota 10 punti e mai davvero pericoloso al Via del Mare, esultano infatti i giallorossi: decisivo Stulic, che entra dalla panchina e la risolve al 72' da vero centravanti. Di Francesco sale a 16 punti e sogna la salvezza, guai per Gila.
LA PARTITA
Al Via del Mare c'è una sola squadra in campo, nell'anticipo della 15a giornata di Serie A, ed è quella che esulta al triplice fischio: il Lecce sconfigge 1-0 il Pisa, ottenendo tre punti d'oro. Sotto la spinta del proprio pubblico, i salentini dominano e spingono sin dal via con un ispiratissimo Sottil, sopperendo anche all'infortunio di Berisha dopo soli dodici minuti. Di Francesco ridisegna i suoi con Kaba incursore e un centrocampo più fisico, mentre il Pisa non si fa letteralmente mai vedere in avanti: giornata da dimenticare per Moreo e soprattutto Meister, si sente terribilmente l'assenza di Nzola. In un primo tempo dai tanti errori tecnici, il Lecce spreca tanto e non la sblocca, dunque si va al riposo sullo 0-0. La ripresa vive degli stessi temi e i giallorossi la dominano sin dai primissimi minuti, divorandosi il vantaggio per la pessima scelta di Kaba: invece di tirare, tenta un assurdo assist per Camarda e s'incarta a tu per tu col portiere. Spreca anche Coulibaly e Di Francesco decide di cambiare: dentro Stulic e Banda per l'assalto. Proprio questi due confezionano il gol-vittoria, con la giocata d'autore dello zambiano e il gol dell'ex Charleroi: l'esterno salta di netto Caracciolo e serve l'assist al serbo, che anticipa Albiol e insacca perfettamente l'1-0. Stulic firma così una vittoria fondamentale, mandando definitivamente al tappeto un Pisa ai limiti del disastroso e dannatamente inefficace: Gilardino rischia, coi suoi che restano terzultimi e potrebbero perdere ancora terreno sul gruppone-salvezza. Esulta invece il Lecce che, vincendo oggi, sale a quota 16 punti e vola a +6 proprio sui toscani.
LE PAGELLE
Sottil 6.5 - Nel primo tempo è l'anima di un Lecce bello e inconcludente. Incendia la fascia, facendo impazzire Calabresi e stravincendo i duelli sia con lui che con Touré, che viene scarsamente aiutato da Akinsanmiro in copertura. Gli manca solo il gol, esce stremato.
Stulic 6.5 - La rete segnata quest'oggi potrebbe valergli un ampio vantaggio su Camarda nelle gerarchie future. Dopo tante prove opache e tanti errori sottoporta, segna un gol dall'importanza capitale: dopo quindici giornate, il Lecce è a +6 sulla terzultima ed è padrone del suo destino.
Meister 5 - Senza Nzola e senza la potenziale fantasia di Tramoni, non vede mai il pallone. Piantato in mezzo ai centrali salentini e statico in mezzo all'area, di fatto assiste da spettatore agli scarsi tentativi offensivi dei suoi. Mai in gara.
Akinsanmiro 5 - Netto passo indietro del centrocampista di proprietà dell'Inter, che appare subito in debito d'ossigeno. Perde ogni singolo duello, non aiuta né la difesa, né l'attacco. Insufficiente sotto ogni fronte.
IL TABELLINO
LECCE (4-2-3-1) - Falcone 6; Danilo Veiga 6, Gaspar 6, Tiago Gabriel 6.5, Ndaba 5.5 (28' st Gallo 6); Ramadani 6.5, Coulibaly 6; Pierotti 6 (21' st Banda 6.5), Berisha sv (12' Kaba 5.5), Sottil 6.5 (28' st Tete Morente 6); Camarda 5.5 (21' st Stulic 6.5). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Alex Sala, N'Dri, Perez, Helgason, Kouassi, Gorter, Maleh. All. Di Francesco.
PISA (3-5-2) - Semper 6; Calabresi 5.5 (1' st Raul Albiol 5), Caracciolo 5 (36' st Buffon sv), Canestrelli 6; Touré 5.5, Akinsanmiro 5 (15' st Angori 6), Aebischer 5.5, Isak Vural 5, Leris 5 (30' st Lorran 6); Moreo 5.5 (15' st Tramoni 5.5), Meister 5. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Hojholt, Tomas Esteves, Coppola, Piccinini, Denoon, Lusuardi, Bonfanti. All. Gilardino.
Arbitro: Sacchi.
Marcatore: 27' st Stulic (L).
Ammoniti: Calabresi (P), Tete Morente (L), Gaspar (L).
LE STATISTICHE
Secondo successo per il Lecce contro il Pisa in Serie A, dopo quello del 30 ottobre 1988, anche in quel caso con il punteggio di 1-0.
Il Lecce ha vinto due delle ultime tre sfide disputate in questa Serie A (1P), tante vittorie quante quelle registrate dai pugliesi nelle precedenti 12 gare giocate nel torneo in corso (5N, 5P).
Il Lecce ha vinto due partite al Via del Mare di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2023 (striscia di tre in quel caso).
In generale, il Lecce ha evitato la sconfitta per tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2024 (quattro in quel caso - 2V, 2N).
Il Lecce è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (2V, 3N), tante sfide senza sconfitte quante quelle registrate dai giallorossi nelle precedenti 15 disputate al Via del Mare in campionato.
Il Pisa ha registrato tre sconfitte di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie A, la prima tra agosto e settembre contro Roma, Udinese e Napoli.
Il Pisa ha subito tre ko consecutivi senza riuscire a segnare alcun gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 1991: 0-1 contro Milan, Torino e Lazio in quel caso, con Luca Giannini in panchina.
Considerando i tre punti a vittoria da sempre, il Pisa ha conquistato 10 punti dopo le prime 15 gare stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia.
Il Pisa (10) ha segnato al massimo 10 reti dopo le prime 15 gare stagionali di un campionato di massima serie solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1988/89 (nove in quel caso).
Primo gol per Nikola Stulic in Serie A; l’attaccante serbo è tornato a segnare una rete in uno dei top-10 campionati europei dallo scorso 3 agosto quando vestiva la maglia dello Sporting Charleroi in Belgio.
Nikola Stulic è solo il secondo giocatore di nazionalità sportiva serba a trovare la via della rete con la maglia del Lecce in Serie A, dopo Nenad Tomovic nel 2012.
Lameck Banda ha preso parte ad almeno un gol in due sfide consecutive in casa per la prima volta nella sua carriera in Serie A.
50ª presenza per Mohamed Kaba in tutte le competizioni con il Lecce: il centrocampista (ottobre 2001) diventa soltanto il quarto giocatore giallorosso nato dall’1 gennaio 2001 in poi a raggiungere questo traguardo dalla sua stagione d’esordio (2023/24), dopo Patrick Dorgu (57 - ottobre 2004), Santiago Pierotti (65 - aprile 2001) e Lameck Banda (53 - gennaio 2001).