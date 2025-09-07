Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
VOLLEY

Campione olimpico e del mondo, Velasco nella leggenda dello sport italiano

Grazie alla vittoria sulla Turchia il ct azzurro è campione olimpico e mondiale in carica, solo in due come lui nella storia

07 Set 2025 - 17:40
1 di 7
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

L'Italia lo ha fatto di nuovo. Dopo l’oro olimpico arriva anche l’oro mondiale (36esima vittoria consecutiva) e l'uomo dei miracoli è sempre lui, Julio Velasco, che ha saputo trasformare questa squadra in una macchina da record. Con la vittoria contro la Turchia il ct dell’Italvolley femminile ha scritto a caratteri cubitali il proprio nome nella storia del nostro sport diventando il terzo tecnico dello sport italiano a essere contemporaneamente campione del mondo e campione olimpico in carica. Prima di lui, ci erano riusciti solo altri due giganti della panchina negli sport di squadra: Vittorio Pozzo con la Nazionale di calcio (1934 e 1936) e Ratko Rudic con il Settebello (1992 e 1994). 

Leggi anche
Anna Danesi

Danesi: "Step mentale incredibile". Orro: "Fenomenali". Giovannini: "Sogno della vita"

Una carriera semplicemente straordinaria quella di Julio Velasco, che ha vinto quasi ogni competizione a cui ha partecipato da allenatore. E la vittoria di oggi per lui ha un sapore particolare perché chiude il cerchio dopo la mancata doppia corona nei magici anni '90 sulla panchina della Nazionale italiana di pallavolo maschile (vinto il Mondiale nel 1994, alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 il sogno si infranse in finale contro i Paesi Bassi).

Trent'anni dopo, stavolta con la Nazionale femminile, Julio ci è riuscito e ha riportato le Azzurre sul tetto del mondo 23 anni dopo l’ultima volta.

Leggi anche

Azzurre dell'Italvolley sul tetto del mondo, Mattarella le invita al Quirinale

julio velasco
volley
italia
storia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:57
DICH MANFREDI BEACH VOLLEY 1

Manfredi: "Bilancio positivo e abbiamo ringiovanito"

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

00:50
DICH DE GIORGI DICH

De Giorgi: "Al mondiale nelle Filippine vogliamo confermarci campioni"

00:48
DICH VELASCO SRV

Velasco shock: "Faccio i nomi: Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian sono stati quattro rifiuti alla Nazionale"

01:19
DICH SOLI CIVITANOVA DICH

Soli: "Tante imperfezioni in questa serie, ma abbiamo un sogno"

00:25
DICH LAURENZANO ITAS TRENTINO DICH

Laurenzano: "Il fattore campo sta contando molto, abbiamo fatto bene a lottare per il primo posto in campionato"

01:25
DICH SOLI (ALLENATORE TRENTINO VOLLEY) DICH

Soli: "Contro Civitanova ci aspettiamo una battaglia, sarà importante gara 1"

00:57
DICH SBERTOLI (TRENTINO VOLLEY) DICH

Sbertoli: "Ci conosciamo bene, loro saranno carichi ma lo saremo anche noi"

01:54

Miracolo San Giovanni: 9000 abitanti e... Ortolani per l'A1

01:48
Perugia, torna il sorriso

Perugia, torna il sorriso

01:54
Il punto sul volley

Trento e Conegliano dominano i campionati di volley

03:35
DICH CATERINA DE MARINIS 28/11 1

Caterina De Marinis: "C'è stato un grande percorso di crescita"

03:55
DICH NICOLAI BEACH VOLLEY 28/11 1

Nicolai: "Felice e onorato di questa opportunità"

02:57
DICH MANFREDI BEACH VOLLEY 1

Manfredi: "Bilancio positivo e abbiamo ringiovanito"

I più visti di Volley

Velasco, che esultanza davanti alle brasiliane dopo il punto decisivo: "Come la semifinale del 1990"

Una super Italia supera il Brasile 3-2 e vola in finale mondiale con la Turchia

De Gennaro-Santarelli, la finale sarà una sfida in famiglia: “Era quello che volevo”

L’Italia travolge la Polonia, allunga la striscia record e vola in semifinale

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Il Brasile strapazza la Francia: ora super sfida contro l'Italia in semifinale

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:50
Leclerc: "All'inizio mi sembrava un rally... Ci manca la macchina"
17:42
Formidabile Italia, è campione del mondo per la seconda volta: Turchia battuta 3-2 in finale
Anna Danesi
17:41
Danesi: "Step mentale incredibile". Orro: "Fenomenali". Giovannini: "Sogno della vita"
17:40
Azzurre dell'Italvolley sul tetto del mondo, Mattarella le invita al Quirinale
17:55
Verstappen: "Weekend incredibile". Norris: "Max ha meritato la vittoria"