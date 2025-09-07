Campione olimpico e del mondo, Velasco nella leggenda dello sport italiano

© italyphotopress
Grazie alla vittoria sulla Turchia il ct azzurro è campione olimpico e mondiale in carica, solo in due come lui nella storia
L'Italia lo ha fatto di nuovo. Dopo l’oro olimpico arriva anche l’oro mondiale (36esima vittoria consecutiva) e l'uomo dei miracoli è sempre lui, Julio Velasco, che ha saputo trasformare questa squadra in una macchina da record. Con la vittoria contro la Turchia il ct dell’Italvolley femminile ha scritto a caratteri cubitali il proprio nome nella storia del nostro sport diventando il terzo tecnico dello sport italiano a essere contemporaneamente campione del mondo e campione olimpico in carica. Prima di lui, ci erano riusciti solo altri due giganti della panchina negli sport di squadra: Vittorio Pozzo con la Nazionale di calcio (1934 e 1936) e Ratko Rudic con il Settebello (1992 e 1994).
Una carriera semplicemente straordinaria quella di Julio Velasco, che ha vinto quasi ogni competizione a cui ha partecipato da allenatore. E la vittoria di oggi per lui ha un sapore particolare perché chiude il cerchio dopo la mancata doppia corona nei magici anni '90 sulla panchina della Nazionale italiana di pallavolo maschile (vinto il Mondiale nel 1994, alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 il sogno si infranse in finale contro i Paesi Bassi).
Trent'anni dopo, stavolta con la Nazionale femminile, Julio ci è riuscito e ha riportato le Azzurre sul tetto del mondo 23 anni dopo l’ultima volta.
