Campione olimpico e del mondo, Velasco nella leggenda dello sport italiano

L'Italia lo ha fatto di nuovo. Dopo l’oro olimpico arriva anche l’oro mondiale (36esima vittoria consecutiva) e l'uomo dei miracoli è sempre lui, Julio Velasco, che ha saputo trasformare questa squadra in una macchina da record. Con la vittoria contro la Turchia il ct dell’Italvolley femminile ha scritto a caratteri cubitali il proprio nome nella storia del nostro sport diventando il terzo tecnico dello sport italiano a essere contemporaneamente campione del mondo e campione olimpico in carica. Prima di lui, ci erano riusciti solo altri due giganti della panchina negli sport di squadra: Vittorio Pozzo con la Nazionale di calcio (1934 e 1936) e Ratko Rudic con il Settebello (1992 e 1994).