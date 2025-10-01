Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
Volley

Anzani dice addio alla Nazionale: "I miei compagni la medaglia più grande"

L'annuncio è arrivato dopo la vittoria dei Mondiali da parte degli uomini di De Giorgi

01 Ott 2025 - 11:36

"Questa che indosso al collo è una medaglia, ma la mia medaglia più grande siete voi, compagni di squadra." Con queste parole Simone Anzani ha iniziato il suo messaggio con il quale ha ufficializzato l'addio alla Nazionale

Il campione del mondo azzurro, infatti, durante la cena tenutasi a Manila dopo la vittoria del Mondiale, ha tenuto un lungo, intenso e commovente discorso rivolto proprio ai compagni di Nazionale con i quali ha vissuto dieci lunghi e intensi anni di attività. Il centrale nato a Como il 24 febbraio 1992, che ha indossato per ben 211 volte la maglia azzurra, ha vinto nel corso della sua lunga e splendida carriera una medaglia d'argento nella World Cup 2015, un bronzo ai Campionati Europei dello stesso anno, l'oro ai Campionati Europei 2021, la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2022, la medaglia d'argento nella VNL 2025 e, infine, la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2025

Italia-Bulgaria: il film della finale

1 di 21
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Simone Anzani, che insieme a tutti gli azzurri reduci dal Mondiale nelle Filippine è stato accolto all'arrivo a Fiumicino in trionfo e con applausi a scena aperta, ha ricevuto idealmente anche l'abbraccio dei milioni di appassionati di tutta Italia, che hanno seguito le gesta di un campione che ha sempre lottato dentro e fuori dal campo.

"Voglio ringraziare ognuno di voi. Sapete tutti che ho passato due anni difficili, perché non sapevo se avrei potuto essere ancora con voi, se avrei ancora potuto fare ciò che amo: giocare a pallavolo. Sapete che il mio obiettivo più grande era quello di partecipare all'Olimpiade e ora, dopo questo Mondiale, è arrivato il momento per me di fermarmi con questa maglia, perché lo devo alla mia famiglia e a tutte le persone che si sono sacrificate per me. Lo devo alle mie bambine, che tante volte sono state senza il loro papà - ha concluso - Con la Nazionale ho vissuto tante gioie, come oggi, ma anche dolori dopo qualche sconfitta. Voglio ringraziare tutti voi, il coach, tutto lo staff, il presidente e tutta la Federazione, che mi sono sempre stati vicini."

Leggi anche

Il ct De Giorgi al suo quinto Mondiale: "Io leggenda? Lasciamo stare... Questi ragazzi sono speciali"

volley
azzurri
italia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

01:45
DICH DANESI 7-9 DICH

Danesi: "Siamo fortissime mentalmente"

00:14
DICH SYLLA 7-9 DICH

Sylla: "Loro hanno lavorato sodo per metterci in difficoltà, noi l'abbiamo scampata"

01:15
DICH DE GENNARO 7-9 DICH

De Gennaro: "Concludere così è qualcosa di unico. Non riesco ancora a realizzare"

01:17
DICH MANFREDI 7-9 DICH

Manfredi: "Grazie a tutto il movimento"

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

I più visti di Volley

Italvolley ancora sul tetto del mondo: Bulgaria schiantata in finale

Italia-Bulgaria: il film della finale

Il ct De Giorgi al suo quinto Mondiale: "Io leggenda? Lasciamo stare... Questi ragazzi sono speciali"

È grande Italia! Gli azzurri schiantano la Polonia e difenderanno il titolo contro la Bulgaria

Niente Olimpiadi per Anzani: operazione al cuore per il centrale di Modena

DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:47
Vasseur verso il GP di Singapor: "Qualifiche decisive, massimizzare il potenziale"
Marc Marquez
11:43
Marquez: "Ho vissuto 72 ore incredibili, in Indonesia con più carica"
Francesco Bagnaia
11:39
Bagnaia: "Ho vissuto momenti duri, gli ultimi GP per recuperare in classifica"
11:36
Anzani dice addio alla Nazionale: "I miei compagni la medaglia più grande"
Haaland
11:32
Haaland tra Mondiali e ansie: "Sogno di vincere con la Norvegia. Ho paura di morire"