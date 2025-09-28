Volley, il ct De Giorgi al suo quinto mondiale: "Io leggenda? Lasciamo stare... Questi ragazzi sono speciali"

ANZANI: "MAI FACOLE RIPETERSI, VITTORIA PER LAVIA"

"Il ripetersi non è mai facile nello sport, però a inizio estate l'avevo detto, questo era uno nostro obiettivo. E ce l'abbiamo fatta". Così Simone Anzani dopo il successo dell'Italvolley al Mondiale maschile. "E' un'emozione incredibile, per me è una partita particolare quella di oggi, arrivo da due anni difficili, due anni fa ho rischiato di smettere di giocare - ha proseguito alla Rai - . Ho rincorso un'Olimpiade, che era il mio ultimo obiettivo, e adesso sono qua grazie alla mia famiglia, a mia moglie e alle mie bambine, non mi hanno mai lasciato solo. Questa è per voi, per l'amore e la pazienza". Infine la dedica all'infortunato Lavia. "E' per te, sai quanto ci sei mancato e di quanto avevamo bisogno di te - ha concluso - Questa vittoria è dedicata totalmente a te".