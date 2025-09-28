Logo SportMediaset
Volley, il ct De Giorgi al suo quinto mondiale: "Io leggenda? Lasciamo stare... Questi ragazzi sono speciali"

Capitan Giannelli: "Abbiamo fatto qualcosa che nessuno di noi si aspettava"

28 Set 2025 - 16:46
© ansa

© ansa

Tre Mondiali da giocatore, due da ct: con il successo contro la Bulgaria, Fefé De Giorgi ha portato nuovamente l'Italia sul tetto del mondo, un'Italia che in versione maschile così come in quella femminile, detta legge nel volley: "Io leggenda? Lasciamo stare le leggende fin che ci siamo" ha dichiarato il ct alla Rai subito dopo la finale vinta in 4 set. "Sono distrutto perché è stata una estate lunga, però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica: sono ragazzi speciali. Sono stati stupendi perché si sono aiutati: la capacità di includere le persone e aiutarle si sono viste. Dalla partita con l'Ucraina è stata un crescendo. Non è facile vincere due consecutivi"

Italvolley ancora sul tetto del mondo: Bulgaria schiantata in finale

"Hanno accettato e affrontato tante cose per migliorare e cercare di raggiungere un certo livello, sapevamo che dovevamo recuperare da altre squadre come Polonia e Francia, ci siamo messi con grande umiltà e determinazione a lavorare su di noi. Loro sono stati stupendi, si sono aiutati, dalla partita con l'Ucraina è stato un crescendo. Sono veramente felice di averli visti giocare così".

GIANNELLI: "ABBIAMO FATTO QUALCOSA CHE NESSUNO SI ASPETTAVA"
"Penso che abbiamo scritto la storia oggi, abbiamo fatto qualcosa che nessuno di noi si aspettava. Forse noi un pochino sì, non siamo gente che molla e l'abbiamo fatto vedere". Lo ha detto il capitano dell'Italvolley maschile Simone Giannelli ai microfoni Rai Sport dopo il trionfo ai Mondiali. "Siamo arrivati qui con la voglia di rappresentare il nostro paese, sono orgoglioso per la vittoria ma anche oggi abbiamo fatto vedere come l'abbiamo ottenuta, e questo per me era più importante che vincere - ha proseguito - Anche oggi siamo stati lì, abbiamo sofferto ma siamo stati lì, poi ne siamo usciti tutti insieme. Faccio i complimenti a tutta la squadra, siamo stati speciali".

ANZANI: "MAI FACOLE RIPETERSI, VITTORIA PER LAVIA"
"Il ripetersi non è mai facile nello sport, però a inizio estate l'avevo detto, questo era uno nostro obiettivo. E ce l'abbiamo fatta". Così Simone Anzani dopo il successo dell'Italvolley al Mondiale maschile. "E' un'emozione incredibile, per me è una partita particolare quella di oggi, arrivo da due anni difficili, due anni fa ho rischiato di smettere di giocare - ha proseguito alla Rai - . Ho rincorso un'Olimpiade, che era il mio ultimo obiettivo, e adesso sono qua grazie alla mia famiglia, a mia moglie e alle mie bambine, non mi hanno mai lasciato solo. Questa è per voi, per l'amore e la pazienza". Infine la dedica all'infortunato Lavia. "E' per te, sai quanto ci sei mancato e di quanto avevamo bisogno di te - ha concluso - Questa vittoria è dedicata totalmente a te". 

