ATLETICA

Battocletti seconda nel Cross Internazionale di Alcobendas

La mezzofondista azzurra si arrende solo alla 18enne etiope Shimket ma conferma la sua ottima condizione in vista degli Eurocross di Lagoa

di Redazione Sprintnews
30 Nov 2025 - 13:36
© Getty Images

© Getty Images

Nadia Battocletti chiude in seconda posizione con il tempo di 25'43 il Cross Internazionale di Alcobendas in Spagna, prova Gold del World Cross Country Tour, arrendendosi solo alla 18enne etiope Yenenesh Shimket vittoriosa in 25'32, che conferma il suo straordinario talento oltre che l'eccellente forma già messa in mostra la scorsa settimana in occasione del suo secondo successo consecutivo nella Cinque Mulini di San Vittore Olona.

Per la 25enne azzurra, argento e bronzo mondiale su 10.000 e 5.000 metri a Tokyo in settembre, una prova in ogni caso più che positiva in vista del suo ultimo obiettivo del 2025 rappresentato dalla riconferma del titolo europeo di cross, da ottenere il prossimo 14 dicembre a Lagoa in Portogallo.

Nella gara disputata su un percorso di 8.040 metri in una bella giornata di sole sui prati della piccola località spagnola alle porte della capitale Madrid, al terzo posto si è piazzata la keniana Sheila Jebet in 25'57 e al quarto, seconda delle europee, la britannica Megan Keith in 25'59.

Da evidenziare infine come per Nadia la prova odierna fosse la quarta esperienza in carriera nel cross di Alcobendas, da lei disputato per la prima volta nel 2022 con un secondo posto, poi nel 2023 con il terzo e l'anno scorso con la vittoria.

LA GARA MASCHILE

Nella prova riservata agli uomini sempre sulla distanza di 8.040 metri, il primatista italiano della maratona Yohanes Chiappinelli chiude in undicesima posizione con il tempo di 24'10, nella gara vinta dall'ugandese Rodrigue Kwizera in 22'58, al quarto successo consecutivo sui prati di Alcobendas, ricordando come per l'azzurro quella odierna sia stata la prima uscita agonistica portata a termine dopo i mondali di Tokyo, dove è stato sesto sui 42,195 km, visto che nella mezza maratona di Milano di una settimana fa si è ritirato al tredicesimo km.

battocletti
nadia battocletti
cross

