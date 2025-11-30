Battocletti seconda nel Cross Internazionale di Alcobendas

Nella prova riservata agli uomini sempre sulla distanza di 8.040 metri, il primatista italiano della maratona Yohanes Chiappinelli chiude in undicesima posizione con il tempo di 24'10, nella gara vinta dall'ugandese Rodrigue Kwizera in 22'58, al quarto successo consecutivo sui prati di Alcobendas, ricordando come per l'azzurro quella odierna sia stata la prima uscita agonistica portata a termine dopo i mondali di Tokyo, dove è stato sesto sui 42,195 km, visto che nella mezza maratona di Milano di una settimana fa si è ritirato al tredicesimo km.