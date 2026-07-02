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Wimbledon: Zverev supera il secondo turno, bene Swiatek tra le donne

Il numero 3 al Mondo avanza ai sedicesimi, così come De Minaur e Fritz. Ok Rybakina e Anisimova nel femminile 

02 Lug 2026 - 22:14
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Può sorridere Alexander Zverev a Wimbledon: il tedesco regola 6-1, 6-3, 7-6 Royer e stacca il pass per i sedicesimi di finale dello Slam inglese. Oltre al numero 3 al Mondo, a superare il secondo turno sono anche De Minaur, Fritz (che sfiderà Sonego) e Bublik. Nel tabellone femminile, prosegue il cammino della campionessa in carica Swiatek: 6-1, 6-3 contro Pliskova. Al terzo turno si qualifica pure Anisimova, finalista lo scorso anno, così come la numero 2 del circuito Wta Rybakina.

TABELLONE MASCHILE
Nuova giornata sull’erba di Wimbledon, nuova vittoria per Alexander Zverev. Il numero 3 al Mondo, nonché fresco vincitore del Roland Garros, batte 6-1, 6-3, 7-6 Royer nel secondo turno dei Championships e si qualifica così ai sedicesimi di finale del torneo inglese. Sempre tra i big, a ottenere un importante successo è anche De Minaur: 6-3, 6-2, 6-2 contro Mannarino. Fritz fa suo invece 6-2, 6-2, 7-5 il derby statunitense contro Kypson (sfiderà Sonego ai sedicesimi), mentre Jodar conquista 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4 quello iberico contro Carreno-Busta. A festeggiare un successo è pure Lehecka, 6-3, 6-2, 6-4 su Molcan, così come Tiafoe: l’americano elimina 4-6, 6-2, 7-5, 6-2 Choinski. Dimitrov ha la meglio 7-6, 4-6, 7-5, 6-3 di Mensik, Bublik 6-3, 6-4, 7-6 di Jacquet.

TABELLONE FEMMINILE
Vincitrice lo scorso anno a Wimbledon, Iga Swiatek potrà continuare a difendere la propria corona anche nel terzo turno dello Slam britannico. La polacca piega infatti senza difficoltà 6-1, 6-3 Pliskova e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Stesso discorso vale per l’altra finalista dell’edizione 2025, ovvero Anisimova: la nativa di Freehold vince 6-2, 4-6, 7-6 la sfida tutta statunitense contro Kenin. Un netto successo lo centra pure la numero 2 del circuito Wta Rybakina, 6-1, 6-2 contro McNally, mentre Samsonova regola 6-4, 4-6, 6-2 Shnaider. Kostyuk batte 6-7, 6-3, 6-3 Blinkova, Noskova esulta 6-3, 4-6, 6-2 contro Osorio.

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