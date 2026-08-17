EUROPEI ATLETICA

Birmingham consacra l’Italia al vertice dell’atletica europea

Ventidue podi e il primo posto nel medagliere. Dopo la svolta di Roma 2024, l’Italia si conferma la nazione guida in Europa

di Ferdinando Savarese
17 Ago 2026 - 10:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La 21esima edizione dei Campionati Europei, conclusasi ieri a Birmingham, ha consegnato all’Italia la conferma di essere oggi la nazionale di riferimento dell’atletica continentale, con gli azzurri capaci di chiudere davanti a tutti grazie anche alla straordinaria vittoria della 4x400 maschile, arrivata per appena 3 centesimi negli ultimi metri proprio sull’Inghilterra, un successo decisivo perché senza quel sorpasso la formazione inglese avrebbe scavalcato l’Italia nel medagliere chiuso invece trionfalmente con 22 podi, 10 medaglie d’oro, 6 d’argento e 6 di bronzo.

Il confronto con l'edizione 2024 dei campionati a Roma è inevitabile, con l'Italia che due anni fa negli Europei disputati in casa aveva conquistato 24 medaglie, con 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi, chiudendo davanti a Francia e Gran Bretagna in una stagione olimpica e davanti al pubblico dello Stadio Olimpico.

Birmingham ha proposto uno scenario completamente diverso, senza il vantaggio del fattore campo e senza l’imminenza dei Giochi a cinque cerchi a condizionare la programmazione dei migliori atleti europei, con tutti i partecipanti concentrati sul campionato continentale come principale appuntamento della stagione.

Roma 2024 è stata la svolta, Birmingham 2026 la consacrazione, ma sarebbe riduttivo cercare le ragioni di questo percorso soltanto nei risultati degli ultimi due anni perché alle spalle c’è un lavoro iniziato molto prima, con la struttura tecnica federale costruita a partire dal 2018, attraverso una programmazione sempre più articolata e una crescente attenzione alla valorizzazione dei talenti, un percorso nel quale un ruolo fondamentale è stato svolto dai tecnici che ogni giorno lavorano sul territorio.

Sono loro, spesso lontani dai riflettori e con una motivazione che nasce soprattutto dalla passione, a costruire le basi dei risultati internazionali, allenatori che seguono gli atleti per anni, li accompagnano nella crescita e contribuiscono a trasformare il talento in prestazione, alimentando una filiera che oggi produce con sempre maggiore continuità protagonisti capaci di arrivare fino alle grandi manifestazioni.

Anche il ricambio generazionale è ormai una certezza, così come lo spirito di emulazione che si è da tempo diffuso tra i più giovani con i continui successi dei protagonisti azzurri che stanno diventando un modello per ragazzi e ragazze che vedono nell’atletica una disciplina nella quale è possibile puntare ai massimi livelli, ed anche risultati dei recenti Mondiali Under 20 confermano la qualità di una nuova generazione che sta crescendo con ambizioni sempre più importanti.

Le 22 medaglie di Birmingham sono dunque la parte più visibile di un percorso molto più ampio, costruito attraverso la programmazione federale, il lavoro quotidiano dei tecnici, l’attività delle società e una generazione di atleti che sta progressivamente alzando il livello delle proprie ambizioni.

Roma 2024 aveva aperto una nuova fase, Birmingham 2026 ha dimostrato che quella spinta non si è esaurita, la leadership europea non è più soltanto un risultato da celebrare, ma una posizione da difendere e, soprattutto, da consolidare negli anni a venire.

TUTTE LE MEDAGLIE ITALIANE

10 ORI

Nadia Battocletti – 5.000 metri donne
Nadia Battocletti – 10.000 metri donne
Leonardo Fabbri – getto del peso uomini
Andy Díaz – triplo uomini                                                                                                              
Gianmarco Tamberi - alto uomini
Daria Derkach – triplo donne
Larissa Iapichino – salto in lungo donne
Sofia Fiorini – maratona di marcia donne
Massimo Stano – maratona di marcia uomini
4x400 metri uomini – Mohamed Soudassi, Luca Sito, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati

6 ARGENTI

Zane Weir – getto del peso uomini
Alexandrina Mihai – mezza maratona di marcia  donne                                                         
Francesco Fortunato - mezza maratona marcia maschile
Italia – gara a squadre della maratona femminile                                                                  
Pietro Riva - maratona maschile
Sara Fantini - martello donne

6 Bronzi

Micol Majori – 5.000 metri donne
Andrea Dallavalle – triplo uomini                                                                                                 
Matteo Sioli - alto uomini                                                                                                             
Andrea Cosi - mezza maratona di marcia maschile                                                                            
Fausto Desalu - 200 metri uomini
Italia – 4x400 metri donne

europei
birmingham

Ultimi video

03:39
DICH TAMBERI POST ORO EUROPEO 14/8 DICH

Infinito Tamberi: "Non le abbiamo viste tutte, ancora c'è tempo fino al 2028..."

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:40
ANDREA VOLONNINO (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Volonnino: "Esperienza travolgente"

00:28
DICH ANDREA FANTIN (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Fantin: "L'emozione più grande della mia carriera"

02:19
I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

01:36
DICH PIETRO RIVA POST ARGENTO 16/8 DICH

Pietro Riva: "Con Petros un abbraccio speciale"

02:28
DICH DIAZ POST ORO 15/8 DICH

Diaz tra oro e... mito: "Sto arrivando Jonathan (Edwards), tranquillo".

01:47
DICH DALLAVALLE POST BRONZO 15/8 DICH

Dallavalle: "Il freddo ha condizionato la mia gara. Ma grazie a Gimbo..."

02:18
DICH SOFIA FIORINI MARATONA MARCIA 15/8 DICH

Fiorini: "Oro regalo di compleanno, adesso torno sui libri alla Bocconi"

02:25
DICH STANO SU ORO MARATONA MARCIA 15/08 SRV

Stano: "Tamberi mi ha gasato per l'oro! Quando ho visto i miei figli durante la gara…"

02:07
DICH FRANCESCO FORTUNATO 15/8 DICH

Fortunato: "Argento ok, ma sognavo l'oro". Poi cita Checco Zalone…

01:58
DICH ANDREA COSI MARCIA 15/8 DICH

Cosi: "C'è una promessa speciale dietro questo bronzo"

03:39
DICH TAMBERI POST ORO EUROPEO 14/8 DICH

Infinito Tamberi: "Non le abbiamo viste tutte, ancora c'è tempo fino al 2028..."

I più visti di Atletica

Tamberi leggendario: oro nel salto in alto negli Europei di Birmingham

Stano l'ha fatto di nuovo! Oro europeo ed esultanza "alla One Piece" come a Tokyo

DICH NADIA 14/8 DICH

Ateltica, Battocletti: "Questa corona è per mio padre, se la merita"

Tripudio azzurro: oro spettacolare nella 4x400 uomini e vittoria nel medagliere

Diaz: superlativo oro europeo nel triplo degli Europei con un salto mondiale

Fiorini trionfa nella 42,195 di marcia femminile degli Europei con il record del mondo

Notizie del giorno
Vedi tutti
Rodrigo Mora
12:15
La Roma ha chiuso per Rodrigo Mora: atteso nella Capitale per le visite
12:10
Donnarumma umiliato, Odegaard se la ride e il web non perdona: "Rispedito in Italia"
12:06
City, l'erede di Rodri è Bouaddi: 100 milioni al Lille
12:02
Vardy riparte dal Brasile? Contatti con il San Paolo
12:01
Il Como continua a puntare Moise Kean: le ultime