Birmingham consacra l’Italia al vertice dell’atletica europea

Anche il ricambio generazionale è ormai una certezza, così come lo spirito di emulazione che si è da tempo diffuso tra i più giovani con i continui successi dei protagonisti azzurri che stanno diventando un modello per ragazzi e ragazze che vedono nell’atletica una disciplina nella quale è possibile puntare ai massimi livelli, ed anche risultati dei recenti Mondiali Under 20 confermano la qualità di una nuova generazione che sta crescendo con ambizioni sempre più importanti.