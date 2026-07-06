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Wimbledon, sorpresa Fery: batte Dimitrov e sfiderà Cobolli ai quarti

Il britannico elimina il bulgaro e se la vedrà con l'italiano. Nel femminile out Keys, Paolini contro Kostyuk

06 Lug 2026 - 21:26
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Flavio Cobolli sfiderà Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon: il britannico, a sorpresa, supera in cinque set il bulgaro Dimitrov, battuto con il punteggio di 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6(7). Avanza anche Fritz: 7-6(1), 6-4, 6-4 a Bublik. Nel tabellone femminile, saluta Madison Keys, beffata da Noskova che si impone 6-4, 7-6(2). Kostyuk (doppio 6-4 a Krueger) sarà l'avversaria di Jasmine Paolini, avanti anche Mertens (6-4, 6-4 a Muchova).

TABELLONE MASCHILE
La sorpresa di giornata a Wimbledon è l'eliminazione di Grigor Dimitrov, che si intreccia inevitabilmente col percorso di Flavio Cobolli. L'italiano, infatti, non sfiderà il bulgaro, bensì Arthur Fery, coetaneo dell'italiano (entrambi sono classe 2002) e prima del torneo fuori dalla top 100 Atp. Il britannico, invece, rimonta Dimitrov quando era sotto 2-1 nel conto dei set. Anche se parte meglio (si aggiudica 7-5 il primo set), va infatti in svantaggio quando l'avversario, decisamente più esperto, ribalta la contesa con il 6-3 del primo parziale e il 6-4 del terzo. Sembra finita, ma il match è equilibrato e lo dimostra non solo il 6-4 del quarto parziale, ma anche il fatto che nel quinto si arriva al tie-break. Ed è qui che Fery compie l'impresa: sotto 6-5, lascia un solo punto all'avversario e con un parziale di 5-1 chiude sul 10-7, volando ai quarti di uno Slam per la prima volta in carriera.

Decisamente meno complicato il match di Taylor Fritz, che supera il kazako Bublik: l'americano è costretto a passare dal tie-break soltanto nel primo set, comunque dominato 7-1. Lo statunitense perde soltanto una volta il servizio in avvio, poi non concede più nulla. Così, in meno di due ore di gioco, finisce 7-6(1), 6-4, 6-4.

TABELLONE FEMMINILE
Sarà Marta Kostyuk l'avversaria di Jasmine Paolini ai quarti di Wimbledon: l'ucraina rifila un doppio 6-4 all'americana Ashlyn Krueger concedendo solo due palle break e senza mai perdere il servizio in tutta la durata del match (meno di un'ora e mezza di gioco). Dalla parte del tabellone dell'azzurra si compone l'altro quarto di finale, un po' a sorpresa: Madison Keys, infatti, perde 6-4, 7-6(2) contro Noskova. Non ci sarà però un derby della Repubblica Ceca, perché a completare il quadro è Elise Mertens, che con il punteggio di 6-4, 6-4 si impone su Marie Bouzkova.

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