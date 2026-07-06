Milan, via alla campagna abbonamenti: per la prima volta due formule, Classic e Plus

FAMILY, UNDER E SENIOR

Nella Tribuna Family al Primo Anello Verde sarà possibile anche nel 2026/27 sottoscrivere le tessere stagionali: parte dei settori è riservata alla sottoscrizione degli abbonamenti in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a tre abbonamenti Under16. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati esclusivamente a Casa Milan, presso lo Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket. Sono previste tariffe speciali anche per le tessere stagionali riservate agli Under25 - nei settori del Primo Verde e del Primo Arancio Laterale - e per gli Over65, nel Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

L’accesso a San Siro per i tifosi con disabilità e i loro accompagnatori avverrà tramite acquisto diretto di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata. La vendita di questi ultimi partirà da martedì 14 luglio dalle ore 15.00, si invita a tenere monitorato sezione dedicata del sito per tutte le info e le modalità di acquisto.

SECONDO BLU

Anche i tifosi del Secondo Blu potranno scegliere tra le due formule Classic e Plus. Per questo settore non sarà prevista la possibilità di cambio nominativo, indipendentemente dalla formula scelta.

CLUB 1899

Per la stagione 2026/27 sono disponibili formule di abbonamento Club 1899 dedicate sia ad aziende e partite IVA sia a privati. Club 1899 rappresenta il modo più esclusivo per vivere il Milan a San Siro, con l'accesso alle migliori aree hospitality dello stadio, servizi premium, ristorazione dedicata e una matchday experience unica. Tutte le informazioni, le soluzioni disponibili e i dettagli sulle diverse aree hospitality sono consultabili sul sito dedicato.