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Wimbledon, è il giorno di Sinner: alle 14:30 il debutto contro Kecmanovic

Jannik è pronto a difendere il titolo in Inghilterra, dopo il colpo di calore e i problemi al Roland Garros

29 Giu 2026 - 08:42
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Il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon, e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'era britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop, che gli è servito per ricaricare le batterie e superare i problemi fisici patiti al Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo, senza Alcaraz, ed è il favorito. Il suo percorso inizia contro Kecmanovic.

Giugno non è stato un mese facile per Jannik Sinner, che ha dovuto fare i conti coi postumi del Roland Garros. Il torneo francese avrebbe potuto consegnargli il Grande Slam, vista l'assenza di Carlos Alcaraz (out anche a Wimbledon), invece si è trasformato in un incubo. Il "fattaccio" è avvenuto nel secondo turno, con quel colpo di calore e il crollo contro Juan Manuel Cerundolo.

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Sinner ha effettuato degli esami per scongiurare qualsivoglia problema fisico e, soprattutto, ha ricaricato le batterie dopo un durissimo avvio di stagione, che l'aveva visto trionfare in ogni torneo disputato dopo gli Australian Open. Giugno è stato il mese del recupero e del rientro in campo, contro Norrie, in un match d'esibizione vinto agevolmente.

Ora però si fa sul serio, con la difesa dl titolo sull'erba di Wimbledon: Sinner vuole consolidare il suo primato nel ranking Atp e bissare il trionfo dello scorso anno. Il suo cammino partirà dal duello contro Miomir Kecmanovic, un avversario alla portata, che però sa mettere in difficoltà i big nelle giornate giuste. Sinner è chiaramente il favorito nel match previsto per le 14.30, ma innanzitutto dovrà testare le proprie condizioni e sfidare il caldo-record di questi giorni.

In caso di vittoria Jannik sfiderebbe Borges o Boyer, in un tabellone sulla carta alla portata del numero uno al mondo, che rischia il derby con Darderi negli ottavi. Proprio Darderi e Cocciaretto, in campo contro Quinn e Wang Xinyu, saranno gli altri italiani impegnati quest'oggi.

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