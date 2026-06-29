Wimbledon, è il giorno di Sinner: alle 14:30 il debutto contro Kecmanovic

Il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon, e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'era britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop, che gli è servito per ricaricare le batterie e superare i problemi fisici patiti al Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo, senza Alcaraz, ed è il favorito. Il suo percorso inizia contro Kecmanovic.