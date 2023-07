Wimbledon, Alcaraz esulta: "Il sogno è diventato realtà"

Carlitos-Nole, generazioni contro per il trono di Wimbledon

























































































"Il sogno è diventato realtà". Carlos Alcaraz esulta dopo il trionfo a Wimbledon arrivato al termine di una finale-maratona in cui ha battuto Novak Djokovic. "È bello vincere - le parole del tennista n.1 al mondo -, ma anche se avessi perso sarei stato molto orgoglioso di me stesso, contro un grande campione come Novak per me è incredibile. Non mi aspettavo di fare così in fretta a raggiungere questo genere di situazioni, e sono orgoglioso del mio team del lavoro quotidiano che mi consente di vivere queste esperienze. Complimenti a Novak, mi ispiri tantissimo, ho cominciato a giocare a tennis guardando te. Quando sono nato vincevi già tornei..." ha sorriso Alcaraz, che ha conquistato il primo trofeo a Wimbledon davanti al re di Spagna Filippo. "È un giorno speciale, ho giocato di fronte ai reali, sono molto orgoglioso che il re stia qui a fare il tifo per me. Spero venga più spesso...".