Florian Wirtz sarà uno dei giocatori che, quest'estate, accenderà il mercato. Il talento classe 2003 è cercato dai più grnadi club europei: Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. Del futuro del 10 ha paralto Xabi Alonso che ha di fatto annunciato il suo addio al Leverkusen in direzione Madrid: "Florian non mi ha detto che vuole solo il Bayern, non sono le informazioni che ho".