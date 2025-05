Papa Leone XIV e il passato da tennista: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

La sua nomina arriva proprio nel giorno in cui nella Città Eterna si svolgono gli Internazionali d'Italia. "Mi considero un tennista dilettante. Da quando ho lasciato il Perù ho avuto poche occasioni di allenarmi, quindi non vedo l'ora di tornare in campo", dichiarò in un'intervista rilasciata sul sito augustinianorder.org. Chi l'ha visto giocare racconta di un gran rovescio e di uno spirito da lottatore. Alle 20 al Foro Italico scenderanno in campo alla Supertennis Arena i due statunitensi Learner Tien e Reilly Opelka, un derby tutto yankee in nome del nuovo papa Leone XIV.