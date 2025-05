Sinner si allena con Sonego a Roma, il numero 1 è pronto per gli Internazionali d'Italia

Secondo allenamento per Jannik Sinner al Foro Italico in vista degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo, dopo il bagno di folla di ieri sul campo Centrale, oggi si è allenato con l'amico e compagno di Davis Lorenzo Sonego sul campo dei Marmi dedicato a Pietro Mennea. Anche oggi per Sinner tanti cori di incitamento dei numerosi tifosi accorsi per vederlo.