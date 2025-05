Bufera nel tennis: pressioni da parte dell'ATP su Zverev e Shelton nella causa contro PTPA

La giudice ha parlato di azioni "potenzialmente coercitive, ingannevoli o abusive”, soprattutto da un punto di vista finanziario visto che gran parte dei guadagni sono legati proprio all'ATP. Nonostante ciò, la corte ha precisato come non sia stato imposto un divieto totale di comunicazione da parte dei gestori del circuito, pur riconoscendo il diritto dell’organizzazione di rispondere al contenzioso legale in modo legittimo. Inoltre, all’ATP è stato ordinato di conservare tutte le comunicazioni con i coinvolti in relazione alla causa, anche se non è stato imposto l’obbligo di renderle pubbliche nell’immediato.