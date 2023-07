Tennis: Alcaraz detronizza Djokovic! Wimbledon è suo dopo una finale spettacolare

WIMBLEDON

Lo spagnolo trionfa 3-2 e conquista il secondo Slam della sua carriera, Nole si arrende al quinto set

© Getty Images È Carlos Alcaraz il nuovo Re di Wimbledon! Lo spagnolo batte in finale Novak Djokovic dopo un incontro spettacolare, chiuso per 3-2 con il punteggio di 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. Una sfida di quasi 5 ore: il numero 1 del ranking parte male, ma riapre tutto col tie-break del secondo set e allunga nel terzo. Nole si riprende nel quarto, ma Carlos è una furia nel parziale decisivo. Secondo Slam vinto in carriera per Alcaraz, il primo a Wimbledon.

LA PARTITA

Inizia il regno di Carlos Alcaraz a Wimbledon! Lo spagnolo batte Djokovic dopo una finale spettacolare, vinta per 3-2 con il punteggio di 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. Il serbo si salva nel primo gioco, annullando la palla break al suo avversario, e riesce subito a rubare il servizio allo spagnolo nel game successivo. Alcaraz perde anche il turno di battuta successivo, con Djoker che va a chiudere comodamente il primo set in poco più di mezzora, con il 6-1 per indirizzare l’incontro. Il numero 1 del ranking prova a partire meglio nel secondo parziale, con un gioco ben vinto. Djokovic fatica a far entrare le prime nel game successivo, concedendo il break allo spagnolo, che va sul 2-0. Nel momento di più difficoltà, il 7 volte campione di Wimbledon riesce a contro-breakare il suo avversario, tornando poi sul 2-2. I due iniziano a commettere qualche errore di troppo, con la partita che resta in perfetto equilibrio fino al 6-6: è tie-break. Djokovic commette due sbavature consecutive, spreca un set point per andare sul 2-0 e trova la risposta pazzesca di Alcaraz, che vince il parziale per 7-6(6) e si porta sull’1-1. Ancora non preciso il serbo in avvio della terza partita, con Alcaraz che trova subito il break per allungare sul 2-0. Sul 3-1 in favore dello spagnolo i due danno scena ad uno dei giochi più belli e più lunghi della storia recente di Wimbledon: 26 minuti di colpi micidiali, errori, risposte e spettacolo, con Alcaraz che riesce a trovare il break. Carlos, sulle ali dell’entusiasmo, ruba anche il servizio successivo, chiudendo con il 6-1 che vale il 2-1 nell’incontro. Nel quarto parziale Djokovic si riprende: resiste alle offensive dell’avversario e riesce anche a rubargli il servizio, andando sul 3-2. Carlos crolla sul 5-3, con Nole che chiude trovando il break del 6-3, che vale il 2-2: si va al quinto set. I primi due giochi sono ricchi di tensione, con i due che si annullano palle break a vicenda. Sul 2-1 il numero 1 al mondo prova a mettere la freccia, rubando il servizio a un Djokovic molto nervoso. La tensione aumenta, ma Alcaraz riesce a gestire bene tutti i servizi, andando a chiudere poi con il 6-4 che vale il torneo. Vince Alcaraz 3-2 e rimane numero 1 nel ranking Atp. Secondo successo negli Slam per lo spagnolo, dopo la vittoria dell’US Open 2022. Prima vittoria alla prima apparizione in finale a Wimbledon. Si arrende dopo una grande finale Djokovic, che abdica nel centrale dopo oltre 10 anni senza sconfitte.

QUINTO SET

1-0 Djokovic: il quinto set parte bene per Djokovic, col turno di battuta tenuto e col servizio che fa male ad Alcaraz.

1-1: Alcaraz resiste e annulla il break a Djokovic al termine di un game combattutissimo.

2-1 Alcaraz: break in favore di Alcaraz, con una reazione super dello spagnolo che mette alle corde il serbo. Nervosismo alle stelle per Djokovic, che ritornando in panchina ha sfogato tutta la sua rabbia sulla racchetta distruggendola.

3-1 Alcaraz: a rimanere a zero a questo giro è proprio Djokovic, con Alcaraz che tiene il turno di battuta.

3-2 Alcaraz: Djokovic resta in partita, riuscendo anche lui a mantenere il turno di battuta.

4-2 Alcaraz: si decide tutto sui turni di battuta, con Alcaraz che chiude in tranquillità il game con uno splendido ace.

4-3 Alcaraz: Djokovic resta aggrappato al match a denti stretti e senza scomporsi anche sui colpi da applausi di Alcaraz.

5-3 Alcaraz: battuta da 175 km/h imprendibile per Djokovic e game per Alcaraz che vede il titolo a un passo al termine di scambi pesanti e importanti.

5-4 Alcaraz: Djokovic stringe i denti e rimanda la festa di Alcaraz, che resta sul 40-15. Il turno di battuta dello spagnolo può essere decisivo.

6-4 ALCARAZ!: un ultimo game incredibile, con Alcaraz che mostra tutto il suo talento annullando anche le palle più difficili di Djokovic. E dopo 4 ore e 42 minuti di gioco lo spagnolo fa festa: secondo titolo Slam, prima vittoria a Wimbledon per Alcaraz.

QUARTO SET

1-0 Alcaraz: dopo una lunga pausa al termine del terzo set, tutto ricomincia da dove ci eravamo lasciati. Djokovic va avanti 30-0, ma Alcaraz ribalta tutto e porta a casa il primo game.

1-1: la storia si ripete, ma a parti invertite. Questa volta è infatti Djokovic ad andare di rimonta e a portare a casa il game in un momento decisivo del match.

2-1 Alcaraz: game complicato per lo spagnolo, con Djokovic che risponde palla su palla agli attacchi. Un Nole che si arrabbia per dare una scossa alla propria finale, ma Alcaraz che non sbaglia.

2-2: le tre ore e 31 minuti di gioco si fanno sentire per Djokovic, col serbo che cerca di centellinare le energie cercando punti facili. Dall'altro lato Alcaraz si prende qualche rischio con giocate da applausi, ma a sorridere è proprio il serbo che riesce a mantenere il turno di battuta.

3-2 Djokovic: si rivede il serbo, che torna a guidare un set dopo un lungo digiuno dall'ultimo game del primo set. Rovescio che torna sulle sue per Djokovic che può tornare a sorridere mentre Alcaraz si arrabbia.

4-2 Djokovic: fine della crisi? Il serbo riesce a portare a casa il game, con Alcaraz schiacciato dalla battuta di Djokovic.

4-3 Djokovic: Alcaraz risponde subito, c'è e si fa sentire. Momenti di paura per lo spagnolo però, che su un punto del serbo scivola mettendo male la gamba rischiando danni al ginocchio.

5-3 Djokovic: svolta nella partita di Djokovic, che riesce a tenere a zero Alcaraz (ci era riuscito già sul 5-1 al primo set).

6-3 Djokovic: infinito Nole, che si prende game e set. Wimbledon 2023 e il primato mondiale si deciderà quindi al quinto.

TERZO SET

1-0 Alcaraz: spagnolo sulle ali dell'entusiasmo, col game vinto anche grazie ad altre sbavature di Nole che di rovescio non riesce a essere preciso e pungente come al solito.

2-0 Alcaraz: il numero uno allunga, ma il serbo sembra essere fuori giri commettendo degli errori che gli costano caro.

2-1 Alcaraz: Djokovic si fa sentire. Dopo i tanti errori il serbo recupera e ribalta il game giocato tanto vicino rete. Alcarez però non cede di un millimetro.

3-1 Alcaraz: lo spagnolo si mette nei guai con due errori in volée, ma riesce a chiudere due palle break al serbo. Un Djokovic che si lamenta tanto con sé stesso per i troppi errori che cominciano a essere un campanello d'allarme da non sottovalutare.

4-1 Alcaraz: game infinito, da 32 punti e 26 minuti di gioco, lungo quasi quanto un set. Alcaraz non molla, recuperando il doppio vantaggio del serbo, ma poi stecca due volte con il dritto in break. Djokovic ne approfitta e resta in partita, ma è Alcaraz a sorridere, col doppio break che può essere decisivo. Djokovic che sta giocando una partita nella partita, con una lotta continua con sé stesso nel tentativo di uscire da una crisi mentale che non ha eguali. E nel game c'è anche spazio per qualche discussione con l'arbitro, nel tentativo di smorzare la tensione.

5-1 Alcaraz: spagnolo che spinge tanto commettendo pochi errori, Djokovic che non riesce a venirne fuori e turno di battuta di Alcaraz che dura un attimo.

6-1 Alcaraz: annullato celermente anche il turno di servizio di Djokovic, col serbo che sbaglia palle semplici e Alcaraz che porta a casa game e set.SECONDO SET

1-0 Alcaraz: il classe 2003 appare molto più sul pezzo nel game, deciso nelle giocate e migliore nelle scelte.

2-0 Alcaraz: sale il ritmo dello spagnolo, che sembra più rilassato anche mentalmente. Ottimi i colpi sul dritto che stanno mettendo in difficoltà Djokovic, che sta forse tirando il fiato dopo lo sprint del primo set.

2-1 Alcaraz: Djokovic c'è. Dopo due game di pausa il serbo annulla una palla break ad Alcaraz e porta a casa il terzo game.

2-2: Alcaraz spreca una clamorosa palla break cercando una soluzione difficilissima al termine di uno scambio infinito, ma non c'è niente da fare perché Djokovic con la prima in risposta perfetta vince il game.

3-2 Alcaraz: Carlos annaspa in difficoltà fisica a metà game, Djokovic sembrava poterlo vincere ma un colpo di coda dello spagnolo gli regala il vantaggio.

3-3: Nole ribalta l'inerzia della partita sfruttando l'immane sforzo fisico di Alcaraz per adattarsi al suo ritmo. Mentalmente Djokovic sembra riuscire a gestire meglio il match per ora.

4-3 Alcaraz: Stratosferico scambio sul 15-0 per Alcaraz con tuffi e recuperi incredibili da parte di entrambi, chiuso dalla risposta del classe 2003 in controtempo. Carlitos chiude il game con un ace sul 40-0.

4-4: Djokovic gioca un game concentratissimo imitando lo stile di Alcaraz e dando tutto sul piano fisico, con pochissimi errori. 40-15 e set riportato in parità, con Alcaraz che sembra cercare soluzioni per l'enigma Nole, per ora con poco successo.

5-4 Alcaraz: grandissimo game del giovane spagnolo, perfetto in risposta. Ha ridotto drasticamente il numero di errori e il suo gioco sembra più fluido. Brutta caduta per Djokovic verso la fine del game, pare però non avere conseguenze.

5-5: Game combattutissimo, molti errori da parte di entrambi e tanta tensione. Alcaraz forza le giocate per chiudere il set sbagliando moltissimo, Djokovic appare stranamente impreciso e disattento. Nole inizia a litigare con il pubblico ma si riporta in parità.

6-5 Alcaraz: Benissimo al servizio Alcaraz, decisivo per vincere il game, ma alterna game perfetti ad altri in cui appare svagato. Momento cruciale del match.

6-6: Djokovic è immortale, prende le redini del gioco e porta la partita al tie-break dove è statisticamente imbattibile.

7-6 Alcaraz: tie-break inizialmente stradominato dal serbo che si porta sul 3-0, e non lascia scampo al giovanissimo avversario mettendo in mostra tutte le specialità della casa prima di subire il ritorno del terribile servizio di Alcaraz che torna sul 3-3 prima di subire il 4-3 e trovare il 4-4. Djokovic fatica nel rispondere alle fucilate dell'avversario, con Alcaraz che si porta sul 5-4 con una pazzesca palla cortissima che fa sussultare il centrale di Wimbledon. Erroraccio dello spagnolo che cerca il pallonetto, regalando il 5-5 a Nole. 6-5 di altissimo livello di Djokovic che attira a rete l'avversario e lo punisce in controtempo. Due errori di fila del Joker portano in vantaggio Alcaraz 7-6 che con una risposta vincente si porta sull'8-6 e vince un set combattutissimo.

PRIMO SET

1-0 Djokovic: il serbo al servizio parte forte, aggressivo e mette in difficoltà Alcaraz trovando il vantaggio nonostante un grave errore in precedenza.

2-0 Djokovic: Nole domina il game, molti errori sul dritto da parte di Alcaraz ben sfruttati da Djokovic che l'ha punito puntualmente.

3-0 Djokovic: Alcaraz fatica a prendere ritmo, perde uno scambio lunghissimo da 21 colpi sul 30-15 e tenta uno spettacolare tweener uscito di poco. Djokovic gestisce e approfitta delle imprecisioni dello spagnolo.

4-0 Djokovic: Alcaraz continua con gli errori, game a favore di Nole. Le sue discese a rete stanno mettendo in enorme difficoltà l'avversario che fatica nelle risposte. Un Djokovic intensissimo a livello fisico sta mandando fuori giri Alcaraz.

5-0 Djokovic: Novak semplicemente perfetto non lascia scampo nemmeno nel quinto game a Alcaraz. Al momento tra i due sembra esserci un abisso a livello fisico e di concentrazione.

5-1 Djokovic: Alcaraz riesce ad evitare il 6-0 vincendo il game, è apparso più preciso e attento rispetto a quelli precedenti. Sta salendo di giri motore lo spagnolo.

6-1 Djokovic: set dominato dal serbo, che chiude con il dritto perfetto sulla riga dopo aver salvato una palla break.