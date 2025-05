Tennis, Internazionali d'Italia: Navone batte Cinà, ora sfiderà Sinner. Out Arnaldi e Cocciaretto

Le brutte notizie per l'Italia, però, non si fermano al classe 2007 Cinà, perché ancora prima arriva l'eliminazione di Matteo Arnaldi. Il sanremese cede allo spagnolo Roberto Bautista-Agut, che batte 6-4, 6-3 il 24enne al termine di un match in cui entrambi non brillano per il servizio: sono infatti ben dieci le palle break nel primo parziale, con due break incassati dall'italiano. L'iberico, nel secondo, va sul 5-1, spreca due match point, ma alla fine avanza: ora, la sfida contro l'americano Paul.