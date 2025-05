Tennis, Sinner in campo al Foro Italico: allenamento con Fritz

Terzo giorno di allenamenti per Jannik Sinner in vista dell'esordio agli Internazionali d'Italia di Roma, in programma sabato contro il vincente del match tra la giovane promessa Federico Cinà e l'argentino Mariano Navone. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, è sceso in campo nel pomeriggio sul campo numero 7 del Foro Italico insieme all'americano Taylor Fritz, suo avversario nelle finali vinte agli Us Open e alle ATP Finals. Come nei giorni scorsi tanti i tifosi presenti sugli spalti per incitare il campione azzurro, al rientro dopo oltre tre mesi per la sospensione per il caso Clostebol.