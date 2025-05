Rai: addio a Gianni Vasino, volto storico di 90° minuto

Il mondo del giornalismo sportivo piange Gianni Vasino, volto storico di 90° minuto, morto a Genova all'età di 88 anni. Nato a Serravalle di Berra, nel ferrarese, cominciò la sua carriera in Liguria dopo essersi trasferito a Sanremo con la famiglia. Nel 1968 vinse il concorso Rai per radiotelecronisti e negli anni '70 venne scelto da Paolo Valenti come inviato sul campo per la più celebre trasmissione sportiva italiana dell'epoca. Vasino seguì a lungo le squadre lombarde, in particolare Milan, Inter e Atalanta, ma si occupò anche di altre discipline e, in particolare, seguì con le sue telecronache gli sport acquatici in occasione delle Olimpiadi e di altri eventi internazionali. Lavorò a lungo per il Tg2, per il quale inventò e curò una delle prime trasmissioni dedicate alla disabilità, intitolata "Come noi".