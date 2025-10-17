Will Smith accetta la "proposta" di Sinner: il fotomontaggio fa impazzire il web

L'azzurro aveva indicato lo statunitense come l'attore giusto per interpretare i suoi panni in un docu-film sulla sua carriera. La risposta dell'attore non si è fatta attendere: "Ci sto"
"Chi vorrei mi interpretasse in un film? Will Smith", così Jannik Sinner aveva sorpreso tutti. Nel corso di un'intervista a margine del Six Kings Slam al tennista azzurro è stato chiesto quale attore avrebbe voluto in un docu-film sulle sue imprese sportive. Jannik, senza troppi, dubbi ha indicato l'attore statunitense suscitando anche lo stupore dell'interlocutore: "Non è l'attore che mi aspettavo dicessi".
Le parole del numero uno del tennis italiano però hanno fatto in fretta il giro del mondo, arrivando anche alle orecchie dell'interessato. Will Smith dunque non si è lasciato sfuggire l'occasione di rispondere all'invito di Sinner. E l'ha fatto con la simpatia che l'ha spesso contraddistinto: sull'account Instagram dello statunitense è comparsa una storia in cui Smith ha preso una foto di Sinner con in mano il trofeo di Wimbledon sostituendo il volto dell'azzurro con il suo. Il risultato è un tanto simpatico quanto impressionante fotomontaggio: Smith sorridente con il completo bianco e il ciuffo rosso di Jannik. L'attore ha anche taggato Sinner accompagnando un messaggio all'immagine: "Ci sto". Una chiara apertura a una possibile futura partnership cinematografica tra i due.
Per Smith non sarebbe nemmeno l'esordio in un bio-pic a sfondo tennistico. L'attore ha infatti interpretato con successo i panni del padre delle sorelle Williams nel film "Una famiglia vincente - King Richard". Una prova che gli ha fatto vincere un Oscar come miglior attore protagonista. Sinner è in una botte di ferro: per il suo docu-film, nonostante la sorpresa dell'interlocutore, ha scelto l'attore giusto.