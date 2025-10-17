Will Smith accetta la "proposta" di Sinner: il fotomontaggio fa impazzire il web

Le parole del numero uno del tennis italiano però hanno fatto in fretta il giro del mondo, arrivando anche alle orecchie dell'interessato. Will Smith dunque non si è lasciato sfuggire l'occasione di rispondere all'invito di Sinner. E l'ha fatto con la simpatia che l'ha spesso contraddistinto: sull'account Instagram dello statunitense è comparsa una storia in cui Smith ha preso una foto di Sinner con in mano il trofeo di Wimbledon sostituendo il volto dell'azzurro con il suo. Il risultato è un tanto simpatico quanto impressionante fotomontaggio: Smith sorridente con il completo bianco e il ciuffo rosso di Jannik. L'attore ha anche taggato Sinner accompagnando un messaggio all'immagine: "Ci sto". Una chiara apertura a una possibile futura partnership cinematografica tra i due.