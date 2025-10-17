Real Madrid, in difesa sarà rivoluzione

Sembrerebbe che il Real Madrid abbia l'intenzione di attuare una vera e propria rivoluzione in difesa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i Blancos non dovrebbero rinnovare i contratti di Rudiger e Alaba, in più starebbero valutando la cessione di Raul Asencio. Sul fronte delle entrate, il Real vorrebbe ingaggiare due grandi nomi a parametro zero. Il primo è quello di Dayot Upamecano in scadenza con il Bayern Monaco, mentre l'altro è Ibrahima Konaté. Anche lui non rinnoverà con il Liverpool.