Mercato

Real Madrid, in difesa sarà rivoluzione

17 Ott 2025 - 22:39
© Getty Images

© Getty Images

Sembrerebbe che il Real Madrid abbia l'intenzione di attuare una vera e propria rivoluzione in difesa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i Blancos non dovrebbero rinnovare i contratti di Rudiger e Alaba, in più starebbero valutando la cessione di Raul Asencio. Sul fronte delle entrate, il Real vorrebbe ingaggiare due grandi nomi a parametro zero. Il primo è quello di Dayot Upamecano in scadenza con il Bayern Monaco, mentre l'altro è Ibrahima Konaté. Anche lui non rinnoverà con il Liverpool. 

