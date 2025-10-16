Tennis, Six Kings Slam: Sinner annienta Djokovic e raggiunge Alcaraz in finale

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in semifinale (6-4, 6-2) e si è conquistato di forza la finalissima del Six Kings Slam che, come nel 2024, lo vedrà opporsi a Carlos Alcaraz. Match senza storia quello tra l’azzurro e il serbo, che non ha mai trovato le armi per rispondere al servizio micidiale dell’avversario. Jannik ha concesso appena due palle break sul 4-1 nel secondo set, annullandole entrambe con freddezza glaciale, ed è stato capace di sfruttare immediatamente tutte e tre quelle concesse dall’avversario. Sabato sera saranno ancora lui e Alcaraz a giocarsi il titolo, nonché il montepremi da capogiro.