Six Kings Slam, Sinner: "Djokovic un idolo e un modello, ora non vedo l'ora di affrontare Alcaraz"

"Ne vale sempre la pena - ha proseguito Nole parlando delle difficoltà nel tenere il ritmo dei più giovani -. L'amore per il gioco e la passione per il tennis ci sono. Non è mai bello quando qualcuno ti fa il c...o in questo modo in campo, ma è sicuramente fantastico poter ancora giocare ad alti livelli. Essere tra i primi 5, tra i primi 10... È una bella sensazione. Sto dando il massimo. Ho il fisico che ho, ma sono grato per tutto ciò che Dio mi ha concesso nella vita. È stato un viaggio incredibile. C'è così tanto da festeggiare. Mi piacerebbe che qualcuno potesse scambiare un fisico più giovane con me. Solo per un anno, così posso provare a vincere contro questi ragazzi. So che sta diventando molto più difficile per me ottenere una vittoria contro Jannik e Carlos, ma continuerò a sfidarli finché non accadrà".