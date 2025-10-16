Six Kings Slam, Sinner: "Djokovic un idolo e un modello, ora non vedo l'ora di affrontare Alcaraz"

L'azzurro dopo il trionfo su Djokovic in semifinale: "Speriamo in un grande sabato sera"
© Getty Images
Jannik Sinner si gode il ritorno in finale al Six Kings Slam, un anno dopo aver trionfato nell'edizione inaugurale, dove sabato sera sfiderà ancora una volta Carlos Alcaraz: "Non vedo l'ora ogni volta che ci affrontiamo - le parole dell'azzurro dopo il trionfo su Novak Djokovic in semifinale -. È fantastico per noi. Sarà una grande battaglia. Cercherò di essere il più pronto possibile. È ovviamente un grande onore giocare di nuovo contro di lui e non vedo l'ora. Speriamo tutti in un fantastico sabato sera...".
Poi su Djokovic: "È un modello fantastico per le nuove generazioni. Vederlo competere, allenarsi e prepararsi per questi momenti è incredibile. Ciò che ha raggiunto nella sua carriera è incredibile. Lo considero un vero idolo. Giocare contro di lui è un grande onore e un privilegio. Sono felice per oggi, ma sono anche felice di vederlo nei tornei e di vederlo sempre in giro".
"Per me è molto importante migliorare - ha concluso nella sua riflessione Jannik -. Questa è la cosa più importante. Alla fine della mia carriera mi piacerebbe dire di aver fatto tutto il possibile per raggiungere il 100% di me stesso. Il successo non mi cambierà mai come persona. Anche questo è molto importante. Ci vogliono rivalità e ci vogliono giocatori migliori di te. Carlos è un giocatore completo. Un talento incredibile. Lo abbiamo visto oggi in campo. Può fare di tutto. Ammiro questi ragazzi. Ammiro Novak e ammiro Carlos. Mi portano a un punto in cui posso dire 'ok, è molto importante per me migliorare'. Questo è esattamente ciò che mi motiva".
DJOKOVIC: "SINNER SEMBRAVA UN TRENO IN CORSA, MI HA FATTO IL C..."
Djokovic ha preso con filosofia la sconfitta contro Sinner: "Mi dispiace che non abbiate potuto vedere una partita più lunga oggi, ma è stata colpa sua, non colpa mia - ha scherzato il serbo -. Ho provato a intimidirlo un po' nell'ultimo game con il punto sullo 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa. Colpiva la palla da tutti gli angoli. Era semplicemente troppo bravo. Complimenti e buona fortuna per la finale".
"Ne vale sempre la pena - ha proseguito Nole parlando delle difficoltà nel tenere il ritmo dei più giovani -. L'amore per il gioco e la passione per il tennis ci sono. Non è mai bello quando qualcuno ti fa il c...o in questo modo in campo, ma è sicuramente fantastico poter ancora giocare ad alti livelli. Essere tra i primi 5, tra i primi 10... È una bella sensazione. Sto dando il massimo. Ho il fisico che ho, ma sono grato per tutto ciò che Dio mi ha concesso nella vita. È stato un viaggio incredibile. C'è così tanto da festeggiare. Mi piacerebbe che qualcuno potesse scambiare un fisico più giovane con me. Solo per un anno, così posso provare a vincere contro questi ragazzi. So che sta diventando molto più difficile per me ottenere una vittoria contro Jannik e Carlos, ma continuerò a sfidarli finché non accadrà".