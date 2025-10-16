Djokovic sfida Sinner e lo incorona suo erede: "Ricorda me nei tempi migliori"

Una superiorità ormai manifesta che probabilmente si spiega anche con le tanti punti di contatto tra i due che proprio Djokovic ha sottolineato nella presentazione della loro prossima sfida: "Sinner è il giocatore che mi somiglia di più", l'attestato di stima del serbo che poi entra nel dettaglio: "È magro come me, colpisce molto forte, fa tutto benissimo sul piano strategico e riesce sempre a essere ovunque. Mi ricorda me nei tempi migliori". Parole pesanti che suonano come un passaggio di testimone: Jannik ha tutto per continuare a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale.