Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
Six King Slam

Djokovic sfida Sinner e lo incorona suo erede: "Ricorda me nei tempi migliori"

Il serbo ha sottolineato le somiglianze con il tennista italiano, suo avversario in semifinale nel torneo esibizione in Arabia Saudita: "Magro come me, colpisce molto forte, fa tutto benissimo sul piano strategico e riesce sempre a essere ovunque"

16 Ott 2025 - 14:04

Jannik Sinner e Novak Djokovic di nuovo contro. Questa sera alle 20 italiane nella semifinale del Six King Slam (in diretta su Netflix) si scriverà una nuova pagina nella storia della rivalità di questi due grandi campioni. Dal 2021, anno del loro primo incontro, i rapporti di forza, e i conseguenti favori del pronostico, si sono ribaltati: oggi al, cospetto di un 24 volte campione slam, Sinner è il favorito. Uno status confermato anche dal bilancio delle loro sfide che recita 6-4 (senza considerare il precedente proprio al Six King Slam vinto dall'altoatesino l'anno scorso) a favore di Jannik, imbattuto da 5 partite di fila contro Nole.

Leggi anche

Kyrgios, altro attacco a Sinner: "Con lui rapporto teso, è protetto dai vertici italiani dell'Atp"

Una superiorità ormai manifesta che probabilmente si spiega anche con le tanti punti di contatto tra i due che proprio Djokovic ha sottolineato nella presentazione della loro prossima sfida: "Sinner è il giocatore che mi somiglia di più", l'attestato di stima del serbo che poi entra nel dettaglio: "È magro come me, colpisce molto forte, fa tutto benissimo sul piano strategico e riesce sempre a essere ovunque. Mi ricorda me nei tempi migliori". Parole pesanti che suonano come un passaggio di testimone: Jannik ha tutto per continuare a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. 

Leggi anche

Six Kings Slam, Sinner e i big del tennis mondiale per un montepremi da capogiro

djokovic-sinner
six kings slam
djokovic
sinner

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Super Sinner al Six Kings Slam: strapazza Tsitsipas e va in semifinale contro Djokovic

Six Kings Slam, Sinner e i big del tennis mondiale per un montepremi da capogiro

Kyrgios, altro attacco a Sinner: "Con lui rapporto teso, è protetto dai vertici italiani dell'Atp"

Six Kings Slam, Sinner vuole il riscatto contro Tsitsipas

Sinner sta bene e si carica per Riad: "Mi sento pronto, voglio chiudere bene l'anno"

Musetti vede le Finals: testa a testa con Auger Aliassime per un posto a Torino

Notizie del giorno
Vedi tutti
Gabriele Gravina
15:12
Gravina: "Fantasioso lo spostamento della Serie A per i playoff, ipotesi stage a febbraio"
15:07
La Serie A dovrebbe fermarsi per aiutare la Nazionale ai playoff?
15:03
Figo e Yildiz protagonisti Premio Eccellenze Mediterraneo 2025
15:00
Gravina: "Spostare la Serie A per la Nazionale? Fantasie, pensiamo a uno stage"
14:53
Milano Cortina 2026: "Circles, il viaggio dei Giochi" arriva a teatro da Livigno