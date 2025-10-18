Qualifiche Sprint: pole di Verstappen davanti alle McLaren, quarta e quinta fila per le Ferrari

Le Rosse non vanno oltre la quarta e la quinta filadi Stefano Gatti
Pole position di Max Verstappen nelle qualifiche -sprint di Austin. Il quattro volte campione del mondo chiude davanti a tutti con i tempo di un minuto, 32 secondi e 143 millesimi. Al suo fianco in prima fila Lando Norris con un ritardo di 71 millesimi. Alle loro spalle, seconda fila per Oscar Piastri (+0.380) e per un sorprendente Nico Hulkenberg, autore con la Sauber del terzo tempo a 502 millesimi dalla pole. Terza fila per George Russell (Mercedes) e per Fernando Alonso con la Aston Martin. Ferrari deludenti: Lewis Hamilton chiude la quarta fila aperta da Carlos Sainz (Williams) con un ritardo di 892 millesimi da Verstappen, Charles Leclerc deve accontentarsi di affiancare l'altra Williams di Alexander Albon, con un distacco dalla pole prossimo al secondo pieno (961 millesimi). Per Leclerc (ma anche per Sainz) sostituzione del cambio (senza penalità) dopo i problemi accusati da entrambi nel corso del primo ed unico turno di prove libere del weekend. Per tutta la giornata un gradino sotto a sir Lewis, sulla pista della sua ultima vittoria il monegasco ha faticato a qualificarsi sia per la SQ2 che per la SQ3.
La seconda metà della griglia-sprint inizia con la sesta fila occupata da Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, primo eliminato di SQ2) e da Isack Hadjar con la Racing Bulls. Alle loro spalle Pierre Gasly con la Alpine e Lance Stroll (Aston Martin). Liam Lawson apre con la Racing Bulls l'ottava fila completata da Oliver Bearman con la "migliore" delle Haas-Ferrari, largamente rinnovate ma ben poco efficaci in uno dei loro tre Gran Premi di casa. Il pilota inglese di scuola ferrarista è il primo escluso al taglio di SQ1. Nona fila per Franco Colapinto (Alpine) e un deludente Yuki Tsunoda con la Red Bull. Dalla decima e ultima fila scattano Esteban Ocon con l'altra Haas e Gabriel Bortoleto (Sauber), alle prese con un momento-no seguito alla sua "esplosione" estiva.
MAX VERSTAPPEN
"Siamo riusciti a mettere tutto insieme ma mi aspetto una battaglia molto dura nella Sprint: sarà fondamentale la prima curva dopo il semaforo. Penso che ce la possiamo giocare con le McLaren. Non vedo l'ora e intanto sono contento per questa pole. Si poteva fare ancora meglio ma il vento oggi ci ha disturbato, era molto facile uscire di pista".
LANDO NORRIS
"Ovviamente avrei preferito fare la pole ma ho commesso un paio di errorini sui dossi di questa pista. Punto comunque a vincere la Sprint. Normalmente sul passo gara siamo messi meglio della Red Bull".
OSCAR PIASTRI
"Stiamo un po' a vedere cosa succede allo spegnersi del semaforo. Dobbiamo scattare bene e poi prendere la traiettoria migliore alla prima staccata, cosa piuttosto complicata... Vediamo cosa accadrà".
CHARLES LECLERC
Sarei sorpreso se riuscissimo a tirare fuori qualcosa di più da questa macchina. Credo che abbiamo raggiunto il suo limite".
LEWIS HAMILTON
Nella prima fase siamo andati abbastanza bene, ma poi siamo calati: macchina difficile da guidare".