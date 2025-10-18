Qualifiche Sprint: pole di Verstappen davanti alle McLaren, quarta e quinta fila per le Ferrari

La seconda metà della griglia-sprint inizia con la sesta fila occupata da Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, primo eliminato di SQ2) e da Isack Hadjar con la Racing Bulls. Alle loro spalle Pierre Gasly con la Alpine e Lance Stroll (Aston Martin). Liam Lawson apre con la Racing Bulls l'ottava fila completata da Oliver Bearman con la "migliore" delle Haas-Ferrari, largamente rinnovate ma ben poco efficaci in uno dei loro tre Gran Premi di casa. Il pilota inglese di scuola ferrarista è il primo escluso al taglio di SQ1. Nona fila per Franco Colapinto (Alpine) e un deludente Yuki Tsunoda con la Red Bull. Dalla decima e ultima fila scattano Esteban Ocon con l'altra Haas e Gabriel Bortoleto (Sauber), alle prese con un momento-no seguito alla sua "esplosione" estiva.