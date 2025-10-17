Six Kings Slam: Sinner va a caccia del riscatto contro Alcaraz per ritrovare la fiducia verso il finale di stagione

Se è vero che Sinner ha giocato un match in più, i due giorni di sosta potrebbero affievolire le distanze con l'azzurro che potrebbe sfruttare una superficie decisamente favorevole, dove non a caso lo scorso anno lo vide vincere per 6(5)–7, 6–3, 6–3. Chiaramente l'iberico è migliorato nettamente e, sfruttando lo stop di tre mesi dell'avversario, ha recuperato terreno sorpassandolo e battendolo in finale sia al Roland Garros che agli US Open.