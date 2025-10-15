Tennis, Six Kings Slam: Sinner batte Tsitsipas e va in semifinale contro Djokovic

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno anche al Six Kings Slam, il (ricchissimo) torneo d'esibizione di Riyadh, in Arabia Saudita. L'altoatesino, vincitore lo scorso anno quando però partì direttamente dalla semifinale, non ha problemi a battere 6-2, 6-3 Stefanos Tsitsipas, che ha un solo sussulto e quando i giochi sembrano ormai già fatti. Il numero 2 al Mondo, infatti, in avvio si porta rapidamente sul 5-0 prenotando il successo del primo parziale: l'ellenico recupera solo uno dei tre break incassati e così Jannik può chiudere sul 6-2, portandosi in vantaggio. I problemi al servizio del greco proseguono, perché Sinner si riporta nuovamente sul 3-0. Stavolta, però, Tsitsipas si rimette a distanza di sicurezza (3-2). Resta comunque indietro e non riesce mai a mettere in dubbio il turno in battuta del detentore di Wimbledon che, anzi, per la sesta volta mette a segno un break e stavolta è quello decisivo: al primo match point disponibile, si impone 6-2, 6-3 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Ci sarà l'ennesima sfida a Novak Djokovic, battuto in tre set nella scorsa edizione, e sempre in semifinale. Dall'altra parte, invece, Taylor Fritz raggiunge Carlos Alcaraz: l'americano stende 6-3, 6-4 Zverev. Giovedì le semifinali, sabato l'ultimo atto dell'Anb Arena di Riyadh.