Tennis
TENNIS

Tennis, Six Kings Slam: Sinner batte Tsitsipas e va in semifinale contro Djokovic

L'altoatesino se la vedrà con Nole dopo il 6-2, 6-3 all'ellenico. L'altra sfida sarà Alcaraz-Fritz

15 Ott 2025 - 21:45
© Getty Images

© Getty Images

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del Six Kings Slam, il torneo esibizione di Riyadh (Arabia Saudita). L'altoatesino, detentore del titolo, batte 6-2, 6-3 Stefanos Tsitsipas in un match con una sola sbavatura: il servizio perso sul 3-0 nel corso del secondo set. Il prossimo avversario del numero 2 al Mondo sarà Novak Djokovic, mentre dall'altra parte del tabellone Fritz piega 6-3, 6-4 Zverev e raggiunge Alcaraz.

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno anche al Six Kings Slam, il (ricchissimo) torneo d'esibizione di Riyadh, in Arabia Saudita. L'altoatesino, vincitore lo scorso anno quando però partì direttamente dalla semifinale, non ha problemi a battere 6-2, 6-3 Stefanos Tsitsipas, che ha un solo sussulto e quando i giochi sembrano ormai già fatti. Il numero 2 al Mondo, infatti, in avvio si porta rapidamente sul 5-0 prenotando il successo del primo parziale: l'ellenico recupera solo uno dei tre break incassati e così Jannik può chiudere sul 6-2, portandosi in vantaggio. I problemi al servizio del greco proseguono, perché Sinner si riporta nuovamente sul 3-0. Stavolta, però, Tsitsipas si rimette a distanza di sicurezza (3-2). Resta comunque indietro e non riesce mai a mettere in dubbio il turno in battuta del detentore di Wimbledon che, anzi, per la sesta volta mette a segno un break e stavolta è quello decisivo: al primo match point disponibile, si impone 6-2, 6-3 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Ci sarà l'ennesima sfida a Novak Djokovic, battuto in tre set nella scorsa edizione, e sempre in semifinale. Dall'altra parte, invece, Taylor Fritz raggiunge Carlos Alcaraz: l'americano stende 6-3, 6-4 Zverev. Giovedì le semifinali, sabato l'ultimo atto dell'Anb Arena di Riyadh.

six kings slam
tennis
sinner
tsitsipas

