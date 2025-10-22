Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Coppa Davis, Volandri non crede a un ripensamento di Sinner: "Difficile cambiare in corsa"

Il capitano dell'Italia ha cancellato ogni speranza di poter rivedere l'azzurro in campo a Bologna: "Noi restiamo disponibili, la porta è aperta, ma non mi aspetto un cambiamento"

di Redazione
22 Ott 2025 - 10:44

"Noi restiamo disponibili, la porta è aperta, ma non mi aspetto un cambiamento. Quando un team di quel livello prende una decisione di questo genere sulla programmazione poi è difficile cambiare in corsa". Filippo Volandri è chiaro sulla possibilità di vedere Jannik Sinner in campo per la Final Eight di Coppa Davis. Se è vero che il capitano dell'Italia può cambiare fino a tre giocatori entro il 17 novembre, il tecnico toscano non ripone grandi possibilità sull'idea di vedere il numero 2 al mondo a Bologna.

Una scelta decisa, che sembra essere definitiva, e che in effetti non potrebbe essere altrimenti anche per rispetto dei compagni di squadra che si ritroverebbero a dover lasciare spazio al 24enne di Sesto Pusteria, chiamato a cambiare in corsa i propri piani dopo una sorta di "sommossa popolare". Le possibilità che tutto ciò accada rimangono comunque minime, così Volandri pensa alle contromosse come spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

"La squadra rimane molto forte. È ovvio che ogni capitano vorrebbe avere la rosa al completo con il suo giocatore più forte a disposizione. Ma proprio perché sono il capitano della Davis e ho giocato, cerco di normalizzare la cosa - ha sottolineato l'ex tennista livornese -. È una decisione che, come ha detto anche il presidente Binaghi, fa male, ma non è né la prima né l’ultima volta che succede. Capita a tutti i giocatori, anche ai grandissimi. Zverev non l’ha giocata per anni, Federer e Nadal lo stesso. Ci sono stagioni che ti portano ad arrivare in determinati momenti in condizioni fisiche e mentali diverse. Siamo pur sempre a fine stagione, e ogni anno è diverso. Per Jannik questa è stata una stagione particolare, e lo sappiamo tutti".

Leggi anche

Sinner e la rinuncia alla Coppa Davis: un mare di motivi per preparare al meglio il 2026

A proposito di stagione particolare, Sinner è stato fermo per tre mesi a causa della squalifica per la positività al Clostebol e, a rigor di logica, dovrebbe essere più preparato rispetto a colleghi come Carlos Alcaraz che ha affrontato l'intera annata sempre in campo. Eppure quei tre mesi non sembrano essere serviti per recuperare energie e resettare il tutto, così Sinner avrebbe chiesto una settimana di riposo in più per recuperare in vista del 2026.

"Quella settimana serve per staccare, per ricaricarsi davvero e resettarsi per puntare al 2026 dove, comunque avremo ancora le Finals in casa. Quello con la Nazionale è un impegno importante per tutti, ma va gestito con equilibrio visto che arriva alla fine della stagione - ha aggiunto Volandri -. Sono stati due anni pesantissimi per lui per le motivazioni che sappiamo e Jannik ha speso tanto anche a livello mentale, ancora più che in campo. Sia lo scorso anno che questo ha finito la stagione spremendo tutto ciò che aveva. Alla Davis ha letteralmente raschiato l’ultima goccia di energia dal barile. E la sua grandezza è che non lo fa mai sembrare: appare sempre in controllo, ma vi assicuro che arriva alla fine della competizione svuotato".

Leggi anche

Sinner dice no alla Coppa Davis, putiferio sull'azzurro: "Se perdiamo, daranno la colpa a lui"

Calendario alla mano, servirebbe modificare qualcosa perché la Coppa Davis è collocata in fondo a una stagione particolarmente impegnativa per tutti gli atleti e vedere i big impegnarsi con la casacca della nazionale è sempre più complicato. Servirebbe una modifica e Volandri avrebbe in mente qualcosa: "Io credo che non si debba per forza giocarla ogni anno. E soprattutto serve una collocazione migliore: non può stare nell’ultima settimana della stagione, quando tutti sono scarichi. Se la consideriamo importante, dobbiamo darle il posto che merita. Il problema è che è un evento Itf in un calendario Atp che non lascia altri spazi".

volandri
sinner
coppa davis

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner dice no alla Coppa Davis: l'azzurro salterà la Final Eight

Sinner: "Scelta difficile rinunciare alla Final Eight, una settimana in più di preparazione cambia"

Alcaraz rilancia subito la sfida: "Ora sci e kart". Sinner: "Facciamolo"

Sinner è ancora re a Riad: Alcaraz annientato in due set (2-6, 4-6) nella finale del Six Kings Slam

Il ping pong di Sinner chiave verso il finale di stagione. Ma la Davis resta in bilico

Sinner: "Ringrazio Alcaraz di avermi lasciato un titolo" | Carlos: "Oggi sembrava giocare a ping pong"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:26
Tutte le Lancia che hanno fatto la storia del rally
12:18
Aston Villa, si studia la strategia per blindare Rogers
12:10
Rugby, Vicenza: ingaggiato sudafricano Heymans
12:09
Milano-Cortina 2026, la FIS dice no alla partecipazione dei russi
12:02
Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"