Il Six Kings Slam, le vacanze slittate e l'obiettivo Australian Open: ecco i motivi del "no" di Jannik Sinner alla Coppa Davis

"Abbiamo preso questa decisione perché la stagione, alla fine dell'anno, è piuttosto lunga e ho bisogno di una pausa extra per iniziare prima la preparazione". Jannik Sinner ha voluto chiudere così le polemiche sul rifiuto alla chiamata di Filippo Volandri in vista della Final Eight di Coppa Davis. Una maniera molto frettolosa, quasi fredda, come spesso ci ha insegnato, ma che lascia l'amaro in bocca a chi ancora crede nei valori romantici dello sport.