Us Open, Sinner: "E' stata dura. Il time-out medico? Nulla di grave. Sarà una finale bellissima"

Una semifinale sofferta, ma l'obiettivo è centrato: "È fantastico, gli Slam sono i tornei più importanti, soprattutto l'ultimo dell'anno. Non poteva andare meglio di così. Con Felix ci siamo affrontati nell'ultimo torneo, a Cincinnati, ma è migliorato, colpisce molto meglio. È stata una partita dura". Una sfida condizionata anche da un problema fisico, che ha costretto Jannik a chiamare il medical time out dopo il secondo set: "Non c'è nulla di serio, sono riuscito a servire più forte dopo il medical time out. Non ci sono scuse, domenica sarà speciale, di nuovo una bellissima finale vediamo cosa succederà. Alcaraz? La nostra rivalità è cominciata qui, nel 2022. Ora siamo due giocatori diversi, anche dal punto di vista della fiducia. Abbiamo giocato spesso quest'anno, ma è stato comunque un grande torneo".