Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

Us Open, Sinner: "E' stata dura. Il time-out medico? Nulla di grave. Sarà una finale bellissima"

Il tennista azzurro dopo il successo contro Auger-Aliassime: "Alcaraz? La nostra rivalità è nata qui"

06 Set 2025 - 06:40

"Una stagione fantastica. E trovarmi in un'altra finale di Slam alla fine della stagione è bello. E' stata una partita dura, sono molto contento". Così, a caldo, Jannik Sinner ha commentato il successo in semifinale agli Us Open contro il canadese Auger Aliassime: un risultato già di per sè fantastico, perché dopo i successi in Australia e a Wimbledon e il ko a Parigi, consegna all'azzurro la quarta finale stagionale negli Slam (un traguardo raggiunto solo da Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic). Ora, così come al Roland Garros e a Londra si rinnova il confronto con Alcaraz. 

Leggi anche

Sinner implacabile: batte Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open contro Alcaraz

Una semifinale sofferta, ma l'obiettivo è centrato: "È fantastico, gli Slam sono i tornei più importanti, soprattutto l'ultimo dell'anno. Non poteva andare meglio di così. Con Felix ci siamo affrontati nell'ultimo torneo, a Cincinnati, ma è migliorato, colpisce molto meglio. È stata una partita dura". Una sfida condizionata anche da un problema fisico, che ha costretto Jannik a chiamare il medical time out dopo il secondo set: "Non c'è nulla di serio, sono riuscito a servire più forte dopo il medical time out. Non ci sono scuse, domenica sarà speciale, di nuovo una bellissima finale vediamo cosa succederà. Alcaraz? La nostra rivalità è cominciata qui, nel 2022. Ora siamo due giocatori diversi, anche dal punto di vista della fiducia. Abbiamo giocato spesso quest'anno, ma è stato comunque un grande torneo". 

Leggi anche

Alcaraz è un rullo compressore: travolge Djokovic in tre set e vola in finale agli Us Open

VAGNOZZI: "SINNER ARRIVA IN FINALE CON TANTA FIDUCIA"
"Non diamo niente per scontato. Arrivare a un'altra finale è qualcosa di incredibile". Lo ha detto Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, dopo la vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime che ha regalato all'azzurro la finale degli Us Open, dove incontrerà Carlos Alcaraz. Sinner "arriva in finale con tanta fiducia, con tutto l'anno che ha giocato molto bene. Sarà un match difficilissimo con Carlos che sta giocando altrettanto bene. Sarà uno spettacolo anche domenica", ha aggiunto Vagnozzi mettendo in evidenza che il match contro lo spagnolo sarà "complicatissimo come sempre. Ci dobbiamo preparare. Jannik deve scendere in campo con la tranquillità di aver fatto un ottimo torneo, poi vediamo".

Sinner in finale agli Us Open: soffre ma batte Auger-Aliassime

1 di 31
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

A chi gli chiedeva delle condizioni di salute del numero uno al mondo dopo le cure ricevute durante la partita contro il canadese, il coach ha risposto: "Ha avuto un po' di fastidio all'addominale a un certo punto, ma poi trattandolo con il fisioterapista è andato via. Penso che non sia niente di grave. Penso che sia abbastanza tranquillo per domenica".

sinner
us open
auger-aliassime
alcaraz

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner e il tentato furto agli US Open: "Mai successo, nella borsa avevo anche cellulare e portafoglio"

Urla, smorfie, baci e sorrisi: così Sabalenka infiamma Flushing Meadows

Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale

Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"

Sinner implacabile: batte Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open contro Alcaraz

Sinner, zero pressione: "agguato" all'osteopata prima di travolgere Musetti

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:15
A Monza nasce il "Bosco dei piloti": Domenicali pianta il primo albero
09:06
Pirelli insieme a Nico Vascellari: il trofeo di Monza è un inno alla velocità
08:54
Sinner-Alcaraz, l'eterna sfida: ecco quando si gioca la finale Us Open, in palio anche il primato nel ranking
08:30
Juventus, David: "Competitivi in tutte le competizioni. Posso giocare con Vlahovic"
DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH
08:22
David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"