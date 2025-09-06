Us Open, Sinner: "E' stata dura. Il time-out medico? Nulla di grave. Sarà una finale bellissima"

Sinner in finale agli Us Open: soffre ma batte Auger-Aliassime
© Getty Images
© Getty Images
Il tennista azzurro dopo il successo contro Auger-Aliassime: "Alcaraz? La nostra rivalità è nata qui"
"Una stagione fantastica. E trovarmi in un'altra finale di Slam alla fine della stagione è bello. E' stata una partita dura, sono molto contento". Così, a caldo, Jannik Sinner ha commentato il successo in semifinale agli Us Open contro il canadese Auger Aliassime: un risultato già di per sè fantastico, perché dopo i successi in Australia e a Wimbledon e il ko a Parigi, consegna all'azzurro la quarta finale stagionale negli Slam (un traguardo raggiunto solo da Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic). Ora, così come al Roland Garros e a Londra si rinnova il confronto con Alcaraz.
Una semifinale sofferta, ma l'obiettivo è centrato: "È fantastico, gli Slam sono i tornei più importanti, soprattutto l'ultimo dell'anno. Non poteva andare meglio di così. Con Felix ci siamo affrontati nell'ultimo torneo, a Cincinnati, ma è migliorato, colpisce molto meglio. È stata una partita dura". Una sfida condizionata anche da un problema fisico, che ha costretto Jannik a chiamare il medical time out dopo il secondo set: "Non c'è nulla di serio, sono riuscito a servire più forte dopo il medical time out. Non ci sono scuse, domenica sarà speciale, di nuovo una bellissima finale vediamo cosa succederà. Alcaraz? La nostra rivalità è cominciata qui, nel 2022. Ora siamo due giocatori diversi, anche dal punto di vista della fiducia. Abbiamo giocato spesso quest'anno, ma è stato comunque un grande torneo".
VAGNOZZI: "SINNER ARRIVA IN FINALE CON TANTA FIDUCIA"
"Non diamo niente per scontato. Arrivare a un'altra finale è qualcosa di incredibile". Lo ha detto Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, dopo la vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime che ha regalato all'azzurro la finale degli Us Open, dove incontrerà Carlos Alcaraz. Sinner "arriva in finale con tanta fiducia, con tutto l'anno che ha giocato molto bene. Sarà un match difficilissimo con Carlos che sta giocando altrettanto bene. Sarà uno spettacolo anche domenica", ha aggiunto Vagnozzi mettendo in evidenza che il match contro lo spagnolo sarà "complicatissimo come sempre. Ci dobbiamo preparare. Jannik deve scendere in campo con la tranquillità di aver fatto un ottimo torneo, poi vediamo".
© Getty Images
© Getty Images
A chi gli chiedeva delle condizioni di salute del numero uno al mondo dopo le cure ricevute durante la partita contro il canadese, il coach ha risposto: "Ha avuto un po' di fastidio all'addominale a un certo punto, ma poi trattandolo con il fisioterapista è andato via. Penso che non sia niente di grave. Penso che sia abbastanza tranquillo per domenica".
Commenti (0)