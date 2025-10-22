Conte e la Champions: dalla Juve sino al Napoli, i numeri sono impietosi

Il clamoroso ko contro il Psv evidenzia il difficile rapporto del tecnico azzurro con le competizioni europeedi Pepe Ferrario
In questo Napoli c'è qualcosa che non va. E' evidente. Saranno i nuovi innesti, troppi per Antonio Conte. Sarà il cambio di modulo. Mettiamoci pure i numerosi infortuni. Volendo aggiungiamoci anche una 'minor cattiveria', una 'minore cazzimma' rispetto alla passata stagione dovuta a una sorta di rilassatezza post-impresa. La forza degli avversari, anche. E una spruzzata infine di sfortuna, che può starci. Insomma, diversi fattori. Detto questo, però, la debacle contro il Psv chiama in causa in prima persona anche lo stesso tecnico azzurro e la sua 'storica' idiosincrasia con l'Europa, con la Champions in particolare.
I numeri. A questi ci affidiamo, perché non mentono. Sono dati di fatto. Ebbene, contando le tre partite disputate con il Napoli - 2 sconfitte e 1 vittoria - sono 45 i match di Conte allenatore in Champions: 16 successi, 14 pareggi e 15 sconfitte, con una media punti di 1,38. Poco, molto poco, viste le panchine in questione. Con la Juve 14 match: 6 vittorie, 4 ko e 4 pareggi. Con il Chelsea 8 partite: 3 vittorie, 2 ko e 3 pareggi. Con l'Inter 12 match: 3 vittorie, 5 ko e 4 pareggi. Con il Totthenam 8 match: 3 vittorie, 2 ko e 3 pareggi. Con il Napoli si è già detto.
Il miglior risultato? I quarti di finale raggiunti nella stagione 2012/13 con la Juve (eliminazione a opera del Bayern Monaco). Altre due volte ha raggiunto gli ottavi: nella Champions 2017/18 alla guida del Chelsea (fuori col Barcellona) e in quella 2022/23 quando con il Tottenham fu eliminato dal Milan. Per il resto sempre eliminato nella prima fase, compreso quando fu retrocesso in Europa League con la Juve (ko in semifinale col Benfica nel 2014) e con l'Inter (sconfitto in finale dal Siviglia nel 2020). Statistiche, nude e crude. Ma chiare. Tali da indicare una cosa: il Conte europeo galleggia e annaspa, non fa certo la differenza in positivo.