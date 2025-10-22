Conte e la Champions: dalla Juve sino al Napoli, i numeri sono impietosi

I numeri. A questi ci affidiamo, perché non mentono. Sono dati di fatto. Ebbene, contando le tre partite disputate con il Napoli - 2 sconfitte e 1 vittoria - sono 45 i match di Conte allenatore in Champions: 16 successi, 14 pareggi e 15 sconfitte, con una media punti di 1,38. Poco, molto poco, viste le panchine in questione. Con la Juve 14 match: 6 vittorie, 4 ko e 4 pareggi. Con il Chelsea 8 partite: 3 vittorie, 2 ko e 3 pareggi. Con l'Inter 12 match: 3 vittorie, 5 ko e 4 pareggi. Con il Totthenam 8 match: 3 vittorie, 2 ko e 3 pareggi. Con il Napoli si è già detto.