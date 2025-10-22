Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Conte e la Champions: dalla Juve sino al Napoli, i numeri sono impietosi

Il clamoroso ko contro il Psv evidenzia il difficile rapporto del tecnico azzurro con le competizioni europee

di Pepe Ferrario
22 Ott 2025 - 10:15

In questo Napoli c'è qualcosa che non va. E' evidente. Saranno i nuovi innesti, troppi per Antonio Conte. Sarà il cambio di modulo. Mettiamoci pure i numerosi infortuni. Volendo aggiungiamoci anche una 'minor cattiveria', una 'minore cazzimma' rispetto alla passata stagione dovuta a una sorta di rilassatezza post-impresa. La forza degli avversari, anche. E una spruzzata infine di sfortuna, che può starci. Insomma, diversi fattori. Detto questo, però, la debacle contro il Psv chiama in causa in prima persona anche lo stesso tecnico azzurro e la sua 'storica' idiosincrasia con l'Europa, con la Champions in particolare.

Leggi anche

McTominay illude, poi il Napoli si scioglie: Conte crolla ad Eindhoven e vede i fantasmi

I numeri. A questi ci affidiamo, perché non mentono. Sono dati di fatto. Ebbene, contando le tre partite disputate con il Napoli - 2 sconfitte e 1 vittoria - sono 45 i match di Conte allenatore in Champions: 16 successi, 14 pareggi e 15 sconfitte, con una media punti di 1,38. Poco, molto poco, viste le panchine in questione. Con la Juve 14 match: 6 vittorie, 4 ko e 4 pareggi. Con il Chelsea 8 partite: 3 vittorie, 2 ko e 3 pareggi. Con l'Inter 12 match: 3 vittorie, 5 ko e 4 pareggi. Con il Totthenam 8 match: 3 vittorie, 2 ko e 3 pareggi. Con il Napoli si è già detto.

Leggi anche

Lo storico tracollo di Eindhoven apre la crisi in casa Napoli, ora l'Inter è un test decisivo

Il miglior risultato? I quarti di finale raggiunti nella stagione 2012/13 con la Juve (eliminazione a opera del Bayern Monaco). Altre due volte ha raggiunto gli ottavi: nella Champions 2017/18 alla guida del Chelsea (fuori col Barcellona) e in quella 2022/23 quando con il Tottenham fu eliminato dal Milan. Per il resto sempre eliminato nella prima fase, compreso quando fu retrocesso in Europa League con la Juve (ko in semifinale col Benfica nel 2014) e con l'Inter (sconfitto in finale dal Siviglia nel 2020). Statistiche, nude e crude. Ma chiare. Tali da indicare una cosa: il Conte europeo galleggia e annaspa, non fa certo la differenza in positivo.

Leggi anche

Conte: "Queste situazioni non capitano per caso. Troppi nove giocatori nuovi, sarà un anno complesso"

 

napoli
conte
champions league
juventus
chelsea
inter
tottenham

Ultimi video

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

00:35
DICH CONTE "NON PRENDETELI PER IL CULO" DICH

Conte: "I napoletani non vanno presi per il culo"

02:37
DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

02:14
DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

02:50
DICH DI LORENZO POST PSV 21/10 DICH

Napoli, Di Lorenzo: "Una figuraccia, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

I più visti di Napoli

DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

Conte: "Queste situazioni non capitano per caso. Troppi nove giocatori nuovi, sarà un anno complesso"

McTominay illude, poi il Napoli si scioglie: Conte crolla ad Eindhoven e vede i fantasmi

Idea De Laurentiis per difendere i club: "Dopo i 23 anni non puoi più andare in nazionale"

Lucca e De Bruyne dispersi, difesa da film horror. Nel Napoli si salva solo McTominay

Napoli, arrestati 180 tifosi ad Eindhoven "per impedire disordini". Tajani: "Ambasciata attiva"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:02
Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"
11:21
Mondiale U17, i 21 Azzurrini convocati per il Qatar
10:10
Crotone-Catania, otto daspo per tifosi etnei
09:03
Catanzaro-Palermo, divieto biglietti per tifosi siciliani
08:00
Calcio e solidarietà, Pavoletti incontra i detenuti di Uta