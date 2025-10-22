L’aria di mare della Riviera dei Fiori, le montagne che si tuffano nel blu, il profumo d’asfalto e benzina. Il Rally di Sanremo 2025 ha fatto da sfondo a un momento che molti appassionati aspettavano da anni: Lancia tornerà nel WRC. L’annuncio è arrivato dalla voce di Luca Napolitano, CEO del marchio, che ha scelto le ultime battute del Trofeo Lancia per svelare la notizia: “Con orgoglio possiamo dire che Lancia tornerà nel Mondiale Rally, là dove ha scritto alcune delle pagine più leggendarie della sua storia. È un ritorno naturale, per il marchio più vincente di sempre, che guarda al futuro con la stessa passione e determinazione che lo hanno reso un’icona mondiale. Ci vediamo a Monte Carlo, a gennaio”.

Il ritorno della leggenda

L’annuncio è stato accompagnato da un video in cui Miki Biasion, due volte campione del mondo, ed Eugenio Franzetti raccontano l’essenza di una rinascita che sa di destino compiuto. Dopo il successo della Ypsilon Rally4 HF, Lancia introduce la Ypsilon Rally2 HF Integrale, che correrà nel WRC2 come vettura clienti, aprendo una nuova fase del progetto Lancia Corse HF. Il ritorno sul palcoscenico mondiale avverrà proprio là dove tutto ebbe inizio: il Rally di Monte Carlo 2026, in programma dal 22 al 25 gennaio. Sarà la prima tappa del Mondiale e, per Lancia, anche il simbolico primo passo di una seconda giovinezza. La nuova Rally2 HF Integrale si affianca così alla Rally4 HF e alla Rally HF Racing, completando una gamma sportiva che fonde tradizione e innovazione, tecnica e mito.

Un 2025 da incorniciare

Il ritorno nel WRC arriva al termine di una stagione memorabile. Il Trofeo Lancia 2025 ha chiuso i battenti proprio al Sanremo, consacrando il marchio torinese come protagonista assoluto della rinascita sportiva italiana. Il Trofeo ha portato in dote numeri da record e soprattutto un nuovo titolo: Campione Costruttori Due Ruote Motrici del Campionato Italiano Assoluto Rally. Un traguardo che mancava da oltre trent’anni e che suggella il ritorno vincente di Lancia nelle competizioni ufficiali. A dominare la stagione sono stati Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, vincitori del Trofeo Lancia 2025 con una gara d’anticipo.

Giovani, donne e nuove generazioni

Il Trofeo Lancia ha dimostrato di essere molto più di una competizione: è un laboratorio di talenti. Tra i giovani, Gabriel Di Pietro (con Andrea Dresti alle note) ha conquistato il titolo Junior 2025, mentre Asia Vidori, unica Lady sul podio stagionale, ha concluso il campionato con una prestazione di carattere e passione. Nella categoria Master, Federico Francia e Chiara Lombardi hanno completato la Top5 generale. La battaglia più accesa, però, è stata quella tra gli Expert: Mauro Porzia e Arianna Genaro hanno vinto la classifica generale 2025 grazie a una stagione costante e intelligente, mentre a trionfare nell’ultima gara è stata la wild card Paolo Vigo, in coppia con Matteo Canobbio, al termine di una sfida ricca di colpi di scena.

Un trofeo che unisce tradizione e futuro

Il Trofeo Lancia 2025 ha rappresentato un esempio concreto di equilibrio tra competizione e accessibilità. Sei appuntamenti di altissimo livello, un quarto del totale degli iscritti al CIAR provenienti dal monomarca, e un entusiasmo contagioso che ha attraversato ogni tappa. Nei villaggi Lancia, allestiti lungo i percorsi di gara, migliaia di appassionati hanno potuto vivere da vicino l’emozione del marchio, ammirando modelli storici come la Rally 037 e la Delta Integrale, insieme alla nuova Ypsilon, simbolo di una continuità che unisce passato e futuro.

L’inizio di una nuova era

Il sipario calato sul Sanremo non segna una fine, ma un inizio. Lancia si prepara a tornare nel mondiale con l’ambizione di rinnovare una storia fatta di trionfi, di uomini e macchine leggendarie, di successi che hanno definito un’epoca. Dal Monte Carlo 2026 partirà la nuova avventura della Ypsilon Rally2 HF Integrale, pronta a raccogliere il testimone di Delta e Stratos.