Nba, opening night: vincono Oklahoma e Golden State

22 Ott 2025 - 10:22
© Getty Images

© Getty Images

Si accendono i riflettori sulla stagione Nba 2025-2026 con una serata di apertura ricca di emozioni: vince Oklahoma contro Houston al secondo overtime (125-124) e sorride anche Golden State in casa dei Lakers (109-119).

I Rockets provano a rovinare la serata inaugurale ai Thunder con un Sengun trascinatore da 39 punti e 7 assist e un Durant da 23 punti, colpevole, però, del fallo che regala i due liberi decisivi a Gilgeous-Alexander al termine del secondo overtime. Vince Golden State grazie alla coppia Butler-Curry (31 punti per il primo e 23 per il secondo), ai Lakers non basta una prestazione da urlo di Luka Doncic con 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. 

