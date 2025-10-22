Nba, opening night: vincono Oklahoma e Golden State

I Rockets provano a rovinare la serata inaugurale ai Thunder con un Sengun trascinatore da 39 punti e 7 assist e un Durant da 23 punti, colpevole, però, del fallo che regala i due liberi decisivi a Gilgeous-Alexander al termine del secondo overtime. Vince Golden State grazie alla coppia Butler-Curry (31 punti per il primo e 23 per il secondo), ai Lakers non basta una prestazione da urlo di Luka Doncic con 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist.